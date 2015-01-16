Domenica 18 gennaio il ‘Carducci – Vittorino Day’

Il Dirigente scolastico dell’I. C. “CARDUCCI – V. DA FELTRE” di Reggio Calabria comunica che domenica 18 gennaio 2015 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 i plessi CARDUCCI – MELISSARI e V. DA FELTRE saranno aperti per consentire ai genitori interessati di visionare le strutture dei laboratori, le aule, gli uffici, i servizi.

Il Carducci – Vittorino day, al suo terzo anno di realizzazione, è nato per dare visibilità alle logiche educative ed alle strategie metodologiche innovative adottate dall’ Istituzione scolastica.

La Scuola, negli ultimi anni, ha dimostrato di avere un forte senso d’identità che si è espresso attraverso le scelte operate e risultati conseguiti e tutto ciò è stato supportato dalla verificabilità del percorso che proprio in questa occasione sarà reso pubblico a tutti.