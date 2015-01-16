City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Domenica 18 gennaio il ‘Carducci – Vittorino Day’

Domenica 18 gennaio i genitori possono visitare laboratori, aule e uffici dei plessi Carducci-Melissari e Vittorino da Feltre

16 Gennaio 2015 - 09:15 | di Redazione

Carducci - Vittorino Day, open day dell'I.C. Carducci - V. da Feltre di Reggio Calabria

Il Dirigente scolastico dell’I. C. “CARDUCCI – V. DA FELTRE” di Reggio Calabria comunica  che domenica 18 gennaio  2015 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 i plessi CARDUCCI – MELISSARI e V. DA FELTRE saranno aperti per consentire ai genitori interessati di visionare le strutture dei laboratori, le aule, gli uffici, i servizi.
Il Carducci – Vittorino day, al suo terzo anno di realizzazione, è nato  per dare visibilità alle logiche educative  ed alle strategie metodologiche  innovative adottate dall’ Istituzione scolastica.
La Scuola, negli  ultimi anni, ha dimostrato di avere un forte senso d’identità che si è espresso attraverso le scelte operate e risultati conseguiti e tutto ciò è stato supportato dalla verificabilità del percorso che proprio in questa occasione sarà reso pubblico a tutti.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?