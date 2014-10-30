Domenica il concerto conclusivo dello Stage della Masterclass Orchestra Giovanile diretto dal M° Simone Genuini Direttore della JuniorOrchestra

Domenica 2 Novembre 2014 alle ore 19:30 presso la Sala Atelier dell’Università Mediterranea sita in Salita Melissari, Reggio Calabria si svolgerà il Concerto conclusivo dello Stage della Masterclass Orchestra Giovanile con il M° Simone Genuini Direttore della JuniorOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma. Il M° Genuini, specializzato in orchestre giovanili, è direttore stabile della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha inoltre conseguito i diplomi in Composizione, Musica corale, Direzione di Coro, Strumentazione per Banda. Ha studiato direzione d’orchestra perfezionandosi con i maestri Carlo Maria Giulini, Lu Jia, Daniele Gatti, Dorel Pascu Ha inoltre diretto, in qualità di direttore ospite, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest, l’Orchestra Roma Sinfonietta, I Solisti Aquilani, l’Orchestra del Conservatorio di L’Aquila, del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, l’Orchestra Giovanile di Fiesole, l’Orchestra di Stato della Città di Vidin, l’Orchestra “Benedetto Marcello”, l’Orchestra Prometeo di Roma. Parallelamente all’attività concertistica ha svolto numerose esperienze in ambito didattico, occupandosi di problematiche relative all’educazione musicale, nonché curando la formazione e dirigendo cori e orchestre giovanili. E’ autore delle musiche di scena per le rappresentazioni teatrali Le tante parole di me, Cassandra, e La tempesta, di W.Shakespeare. Masaterclass Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro Comunale “F.Cilea” di Reggio Calabria è un complesso Giovane in tutti i sensi nato nell’Ottobre del 2013 dalla volontàdi Professori d’Orchestra appartenenti alla Cooperativa dell’Orchestra del Teatro Comunale F. Cilea di Reggio Calabria istituzione musicale tra le più attive nel Sud d’Italia. L’intento della Cooperativa dell’Orchestra del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, avviando tale progetto, è quello di costituire un’orchestra junior del Teatro valorizzando il talento e offrendo occasione di crescita artistica ai giovani musicisti reggini e non. L’Orchestra Filarmonica Giovanile formatasi in seguito ad audizioni pubbliche intende avvicinare i giovani musicisti allo studio della musica orientandoli verso l’approfondimento di uno strumento musicale proprio nel loro momento formativo, nonché curandone la loro preparazione all’attività professionale mediante concerti all’interno della stagione teatrale, con eventuale, per i più meritevoli, futuro inserimento in seno all’Orchestra del teatro Comunale “F.Cilea” di Reggio Calabria. Lo stage si è tenuto nei giorni 14-15-16 Ottobre e 1 Novembre e culminerà con il concerto conclusivo giorno 2 Novembre alle ore 19:00 con musiche di Gershwin, Offenbach, Haendel, Sting, Pink Floyd, Morricone, Genuini e Perez Prado.

INGRESSO LIBERO.