City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Domenica torna la fiera della crescita al Cartella. Nel pomeriggio incontro regionale su produzioni naturali e sovranità alimentare

Banchetti di produttori naturali dalle 10.30, laboratorio sullo sfuso e assemblea con le realtà regionali sulla sovranità alimentare

22 Gennaio 2015 - 17:04 | di Redazione

Banchetti della Fiera della Decrescita al c.s.o.a. Cartella di Reggio Calabria

Domenica 25 gennaio al c.s.o.a. Cartella si rinnova il consueto appuntamento mensile con la Fiera della Decrescita, promossa dal GAS Felce & Mirtillo: dalle 10.30 i diversi produttori “naturali”, piccoli artigiani, associazioni apriranno i loro banchetti per esporre le proprie produzioni e attività, per sostenere l’autoproduzione ed i circuiti alternativi, per dimostrare concretamente come sia possibile vivere in questa società senza dover sottostare alle leggi del mercato e alla fredda cultura della “crescita” economica.
Questo mese la Fiera sarà anche punto di riferimento per diverse realtà regionali che si occupano delle tematiche delle produzioni sane e della sovranità alimentare. Durante l’apertura degli stand si terrà un laboratorio di approfondimento e discussione sullo “sfuso”, per affrontare i problemi legati all’uso della plastica, le conservazione del secco e del fresco, i metodi per il trasporto, la garanzia partecipata.
Dopo la chiusura dei banchetti e dopo il consueto pranzo sociale si terrà intorno alle 15.00 un momento assembleare per conoscere le varie realtà e le loro attività e sviluppare discussioni già avviate in ambito regionale.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?