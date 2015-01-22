Domenica torna la fiera della crescita al Cartella. Nel pomeriggio incontro regionale su produzioni naturali e sovranità alimentare

Domenica 25 gennaio al c.s.o.a. Cartella si rinnova il consueto appuntamento mensile con la Fiera della Decrescita, promossa dal GAS Felce & Mirtillo: dalle 10.30 i diversi produttori “naturali”, piccoli artigiani, associazioni apriranno i loro banchetti per esporre le proprie produzioni e attività, per sostenere l’autoproduzione ed i circuiti alternativi, per dimostrare concretamente come sia possibile vivere in questa società senza dover sottostare alle leggi del mercato e alla fredda cultura della “crescita” economica.

Questo mese la Fiera sarà anche punto di riferimento per diverse realtà regionali che si occupano delle tematiche delle produzioni sane e della sovranità alimentare. Durante l’apertura degli stand si terrà un laboratorio di approfondimento e discussione sullo “sfuso”, per affrontare i problemi legati all’uso della plastica, le conservazione del secco e del fresco, i metodi per il trasporto, la garanzia partecipata.

Dopo la chiusura dei banchetti e dopo il consueto pranzo sociale si terrà intorno alle 15.00 un momento assembleare per conoscere le varie realtà e le loro attività e sviluppare discussioni già avviate in ambito regionale.