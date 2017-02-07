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Domenico Panuccio confermato presidente FIPAV provinciale

Rieletto per il quadriennio 2017-2020 il presidente uscente: eletti anche quattro consiglieri e il revisore

07 Febbraio 2017 - 19:00 | di Vincenzo Comi

Assemblea elettiva Fipav Reggio Calabria del 7 febbraio 2017, Domenico Panuccio presidente

Sarà Domenico Panuccio, eletto con 1291 preferenze, il Presidente del Comitato Territoriale Reggio Calabria per la Federazione Italiana Pallavolo.

Presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Alessandro Voltà”, si è svolta l’assemblea elettiva che ha registrato un’altissima affluenza, riconfermando il Presidente uscente anche per il quadriennio 2017-2020 ed eleggendo alla carica di consigliere Daniela MalavendaVincenzo CarrozzaVittorio Masci e Vincenzo De Santis, revisore sarà Diego Davide Ziino.

Il commento del presidente Panuccio

“Sono contento e orgoglioso per questo risultato – ha esordito il Presidente Panuccio a conclusione dei lavori assembleari – frutto dell’ottimo lavoro svolto in questi anni assieme a tutto il Comitato, ai consiglieri, ai dirigenti, agli arbitri, agli allenatori e agli atleti. Un lavoro attento, che ci ha visti impegnati a risanare il Bilancio del Comitato, oggi finalmente positivo, senza mai perdere di vista gli eventi sportivi, la formazione, il problema dell’impiantistica e il rapporto con l’istituzione scolastica.

L’Europeo under 17 maschile, vinto dalla Nazionale Italia che nello staff tecnico poteva vantare il nostro Billy Gurnari, il convegno su “Sport e Legalità”, con la partecipazione di Mauro Berruto, il seminario su “Organizzazione programmazione di un evento sportivo” e il progetto “Reggio sviluppa il suo talento” sono solo alcune delle iniziative di successo assunte da questo Comitato.

Non posso certo dimenticare – ha poi aggiunto il presidente – quanto fatto con gli Ufficiali di Gara per la formazione e la crescita dell’intero settore, intitolato al professore Antonino Polimeno,  con un organico passato dai quattro del 2012 ai ventiquattro di oggi.

Le sfide dei prossimi anni

La sfida è continuare e migliorare. Portare a termine l’ambizioso progetto, seguito assieme al Comune, del Centro sportivo Federale in riva allo Stretto e mantenere la giusta attenzione sul mondo della pallavolo”.

Il presidente Panuccio, dopo aver ringraziato Giuseppe Raffa e Giovanni Verduci per aver sempre garantito il sostegno e la collaborazione della Provincia ad ogni iniziativa del Comitato, ha espresso un sincero in bocca al lupo Billy Gurnari, candidato alla Presidenza del Comitato regionale.

Foto: Panuccio con i consiglieri eletti

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