Domotek, Saitta: ‘Abbiamo qualità e dobbiamo sfruttarla al massimo’

Nato a Catania nel 1987 e con una carriera che include esperienze in SuperLega con Latina, Treviso, Perugia, Padova, Vibo Valentia e Cisterna, oltre a periodi in Francia con il Paris Volley e in Polonia con il GKS Katowice. Con la maglia azzurra ha conquistato l’argento all’Europeo del 2013. La sua esperienza sarà fondamentale per una squadra che punta in alto.

“Sembra di essere in famiglia, un ambiente in cui ci si sente a proprio agio, con gente appassionata di pallavolo e che desidera che noi stiamo bene per fare bene. Quindi cercheremo di accontentare questo desiderio“.

Con queste parole Davide Saitta, nuovo palleggiatore della Domotek Volley, descrive l’atmosfera trovata nel club reggino. L’atleta catanese, di grande esperienza internazionale, fa il punto.

“Questo è il mio primo anno in questa categoria, quindi non conosco appieno i valori di forza sulla carta, ma questo può essere un vantaggio. Dobbiamo concentrarci sul nostro roster, sul nostro lavoro quotidiano in palestra. Abbiamo qualità e dobbiamo sfruttarla al massimo“.

Il palleggiatore utilizza una metafora musicale per descrivere il suo ruolo: “Coach Polimeni dovrà essere bravo a trovare il modo per suonare bene questo strumento, e noi a fare la buona musica”. Un altro elemento centrale sarà il pubblico: “Leggevo dei numeri e delle notizie dello scorso anno, è importante. Sarebbe bello riavere queste persone al palazzetto già dall’inizio. L’importante è che il pubblico ci sostenga: il campionato è lungo e abbiamo bisogno di tutti“.