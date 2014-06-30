Donne e coraggio, voci contro la mafia: stasera alle 23.55 su Rai3

L’impegno contro la mafia nella disperazione e nel coraggio di quelle madri, figlie, sorelle e vedove che hanno visto i loro cari morire ammazzati e non si sono rassegnate, non hanno taciuto. Al contrario: hanno rotto l’omertà, hanno denunciato, testimoniato, rischiato la loro stessa vita. Cinque storie di amore, dolore, orgoglio e desiderio di giustizia. A partire da quella di Michela Buscemi, figura simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, che al maxiprocesso di Palermo fa nomi e cognomi degli assassini dei suoi fratelli. E’ il tema di ”Donne e coraggio, voci contro la mafia”, di Andrea Orbicciani, che sarà trasmesso stasera alle 23.55 su Rai3 per la serie Gli archivi del ’900.Facendo poi un passo indietro nel tempo per raccontare la vicenda di Francesca Serio, madre del sindacalista Salvatore Carnevale ucciso nel 1955 a causa delle sue battaglie contro il latifondo. Segue quella di Serafina Battaglia, donna di mafia, testa coperta da uno scialle nero, capace anche di accettare l”assassinio del marito, ma non quello del figlio. Ma si parla anche di Felicia Impastato, moglie di un mafioso legato a Tano Badalamenti, il responsabile dell’assassinio di suo figlio Peppino avvenuto il 9 maggio 1978, proprio lo stesso giorno in cui viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro.

Si ricolrderà infine la giovanissima Rita Atria, che diventa testimone di giustizia dopo la morte del fratello e che si fida ciecamente di un giudice, Paolo Borsellino. Quando anche Borsellino viene trucidato dalla mafia lei, travolta dal dolore e dalla disperazione, si uccide buttandosi dalla finestra della casa di Roma, dove viveva nascosta nell”ambito di un programma di protezione. Nella puntata gli interventi e l’editoriale di Paolo Mieli.