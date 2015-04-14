Dopolavoro Ferroviario presenta l’Altra Calabria

Martedì 14 Aprile, presso la saletta del DLF a Reggio Calabria, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sarà presentata l’Associazione ALTRA CALABRIA. Saranno presenti Domenico Gattuso, Carmelo Giuseppe Nucera e Rosa Inarta, già candidati al Consiglio regionale. L’associazione è stata costituita formalmente e in tale occasione sarà presentato lo Statuto che ne regolerà il funzionamento.

ALTRA CALABRIA si colloca nel solco dell’esperienza della lista L’Altra Europa con Tsipras e intende proseguire coerentemente il percorso avviato con le elezioni europee di maggio, e soprattutto con quelle regionali di novembre 2014. Un percorso che continuerà con incontri locali per coinvolgere ampi settori di cittadinanza attiva, di comitati civici, di componenti sindacali, di lavoratori, disoccupati e precari, di personalità espressione di cultura e competenza orientate al sostegno dei più deboli; ma anche attraverso iniziative pubbliche opportunamente organizzate per costruire un soggetto politico nuovo e contribuire a tirare la Calabria fuori dalle sabbie mobili in cui è finita a causa di oltre 20 anni di malgoverno determinato da un ceto politico di basso profilo.

Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 avrà luogo una conferenza stampa per i servizi di informazione pubblica. Vi invitiamo pertanto a raggiungerci e a pubblicizzare l’iniziativa