Dopolavoro Ferroviario presenta l’Altra Calabria
Martedì 14 aprile nella saletta del DLF viene presentata l'associazione Altra Calabria, erede dell'esperienza della lista L'Altra Europa con Tsipras, con conferenza stampa alle 17
14 Aprile 2015 - 09:04 | di Redazione
Martedì 14 Aprile, presso la saletta del DLF a Reggio Calabria, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sarà presentata l’Associazione ALTRA CALABRIA. Saranno presenti Domenico Gattuso, Carmelo Giuseppe Nucera e Rosa Inarta, già candidati al Consiglio regionale. L’associazione è stata costituita formalmente e in tale occasione sarà presentato lo Statuto che ne regolerà il funzionamento.
ALTRA CALABRIA si colloca nel solco dell’esperienza della lista L’Altra Europa con Tsipras e intende proseguire coerentemente il percorso avviato con le elezioni europee di maggio, e soprattutto con quelle regionali di novembre 2014. Un percorso che continuerà con incontri locali per coinvolgere ampi settori di cittadinanza attiva, di comitati civici, di componenti sindacali, di lavoratori, disoccupati e precari, di personalità espressione di cultura e competenza orientate al sostegno dei più deboli; ma anche attraverso iniziative pubbliche opportunamente organizzate per costruire un soggetto politico nuovo e contribuire a tirare la Calabria fuori dalle sabbie mobili in cui è finita a causa di oltre 20 anni di malgoverno determinato da un ceto politico di basso profilo.
Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 avrà luogo una conferenza stampa per i servizi di informazione pubblica. Vi invitiamo pertanto a raggiungerci e a pubblicizzare l’iniziativa
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie