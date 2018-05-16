Nona edizione per il “Memorial Olga Panuccio” che, come ogni anno, si svolgerà questa mattina al Palazzetto dello Sport di Polistena.

Il Memorial di pallavolo tra studenti e docenti

La manifestazione sportiva organizzata ogni anno dal Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” è a cura dei docenti di Scienze Motorie del Liceo Rosario Forestieri, Francesco Crea, Angela Scolaro, Adriana D’Agostino e Christian Taverna.

Ragazzi e docenti, in squadre, si sfideranno a pallavolo, per coniugare sport e cultura della memoria.

Il concerto del Liceo Rechichi a Polistena

Ma il “Memorial” non è l’unica iniziativa prevista per la seconda settimana del mese al Liceo, perché domani, giovedì 17 maggio, alle 18, presso il Salone delle Feste di Polistena, i cittadini e gli appassionati avranno modo di seguire il penultimo appuntamento della stagione concertistica organizzata dal “Rechichi”.

Per l’occasione si esibiranno le classi di chitarra e fisarmonica, dei docenti Antonio Barresi e Luca Colantonio, con la partecipazione straordinaria dei Maestri Caterina Riotto e Claudio Bagnato.

Intratterranno il pubblico Domenico Avenoso, Vincenzo Fazari, Carmelo Gallo e Mario Valeo.