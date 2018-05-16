Doppio appuntamento con sport e musica per gli studenti del Liceo ‘G. Rechichi’
Alla nona edizione del Memorial studenti e docenti si sfidano a pallavolo; il giorno dopo il concerto del Liceo al Salone delle Feste
16 Maggio 2018 - 09:34 | di Davide Nucera
Nona edizione per il “Memorial Olga Panuccio” che, come ogni anno, si svolgerà questa mattina al Palazzetto dello Sport di Polistena.
Il Memorial di pallavolo tra studenti e docenti
La manifestazione sportiva organizzata ogni anno dal Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” è a cura dei docenti di Scienze Motorie del Liceo Rosario Forestieri, Francesco Crea, Angela Scolaro, Adriana D’Agostino e Christian Taverna.
Ragazzi e docenti, in squadre, si sfideranno a pallavolo, per coniugare sport e cultura della memoria.
Il concerto del Liceo Rechichi a Polistena
Ma il “Memorial” non è l’unica iniziativa prevista per la seconda settimana del mese al Liceo, perché domani, giovedì 17 maggio, alle 18, presso il Salone delle Feste di Polistena, i cittadini e gli appassionati avranno modo di seguire il penultimo appuntamento della stagione concertistica organizzata dal “Rechichi”.
Per l’occasione si esibiranno le classi di chitarra e fisarmonica, dei docenti Antonio Barresi e Luca Colantonio, con la partecipazione straordinaria dei Maestri Caterina Riotto e Claudio Bagnato.
Intratterranno il pubblico Domenico Avenoso, Vincenzo Fazari, Carmelo Gallo e Mario Valeo.
«Il Memorial appartiene alla tradizione del Liceo – dichiara Francesca Maria Morabito – dirigente del Liceo. Lo sport consente una formazione completa degli studenti e lo aiuta a migliorare le relazioni sociali. Quest’anno abbiamo avuto anche l’opportunità di organizzare corsi Pon finalizzati al miglioramento delle prestazioni sportive degli allievi e ringrazio tutti i docenti di indirizzo per il loro contributo. Domani, da non perdere, il concerto di chitarra e fisarmonica dei giovani dell’indirizzo Musicale, tra cui Martina Farcomeni e Salvatore Condello, vincitori del Concorso Nazionale “Mahler”. Le novità non finiscono qui – conclude il Dirigente Morabito – perché a breve ci saranno due spettacoli di valore organizzati l’uno a Reggio Calabria, con il Planetario Pythagoras, tra gli enti in partnership per l’alternanza scuola – lavoro, e l’altro a Polistena. Entrambi sono aperti ai cittadini del territorio».
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