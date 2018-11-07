‘Once Upon a Time In Hollywood‘ è il titolo del nuovo, attesissimo, film di Quentin Tarantino. Il nuovo lungometraggio del regista di capolavori come Le Iene e Pulp Fiction sarà ambientato nel 1969, quando per le strade americane imperversava il pluriomicida Charles Manson.

Proprio a Manson e la sua setta si deve uno degli eventi più raccapriccianti della storia hollywoodiana, ovvero l’uccisione di Sharon Tate (all’epoca incinta e compagna del regista Roman Polanski) e di quattro amici della coppia.

Il cast stellare del film

Dopo The Hateful Eight il regista americano si prepara a tornare sul grande schermo e lo fa con un cast stellare, forse il più ricco di nomi di tutta la sua filmografia.

Due grandi nomi come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio già di per sé rendono impareggiabile il cast, che conta però molte altre partecipazioni eccellenti. La bella e talentuosa Margot Robbie (nella foto con accanto la vera Sharon Tate) ad esempio, fresca di interpretazioni acclamate come in I, Tonya, sarà la modella Sharon Tate, una delle vittime dei seguaci di Manson.

Chi interpreta chi

Al Pacino interpreterà invece l’agente del protagonista interpretato da DiCaprio, mentre Burt Reynolds sarà il vecchio proprietario del ranch dove si trasferì la Manson family. Damian Lewis (Homeland) darà il volto a Steve McQueen, Luke Perry (Beverly Hills 90210, Riverdale) all’attore Wayne Maunder mentre Emile Hirsch (Into the Wild) sarà un amico di Tate.

Nel cast sono entrate di recente anche Dakota Fanning (The Alienist) e la creatrice di Girls Lena Dunham, al suo primo ruolo in una pellicola cinematografica, entrambe nei panni di seguaci del clan di Manson. In Once Upon a Time in Hollywood, previsto in uscita nel luglio 2019, compariranno anche vecchie conoscenze di Tarantino, come gli attori Tim Roth, Michael Madsen e Kurt Russell.

*’Doppio Sogno’ è la rubrica cinematografica di Citynow. Le ultime novità in sala ma anche film recenti e del passato, attori e registi che hanno fatto la storia del cinema. Racconti, recensioni, storie e riflessioni sulla Settima Arte