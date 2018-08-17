Amanti di un cinema classico, facile e didascalico non osate avvicinarvi a Tideland, film di Terry Gilliam, perché lo troverete sconclusionato, noioso e a tratti quasi offensivo. Abituato a sorprenderci sin dalle scorribande con i Monthy Piton in questo film (datato 2005) Gilliam si supera, e magari insospettito dalle vicende lavorative (i Fratelli Grimm non molto apprezzato e il sogno del Don Chisciotte mai riuscito a realizzare) decide di spingersi oltre e spiazzare il pubblico.

La storia si dipana attorno alla bambina Jeliza-Rose (Jodelle Ferland) e alla sua bizzarra famiglia tutta droga e rock’n’ roll. Alla morte della madre, il padre decide di portarla nella sua vecchia casa che divideva da giovane con la propria madre. Successivamente muore anche il padre, e alla bambina (oltre alle sue inseparabili teste di bambole) non rimane che fare amicizia con l’unica famiglia che abita nei paraggi, anch’essa alquanto bizzarra…

Un film come una perenne parentesi

Tideland ci appare come una perenne parentesi: tra la vita e la morte, tra la veglia e il sonno, tra la realtà e la fantascienza, ma anche (più semplicemente) tra il bello e il brutto.

Esattamente lì infatti possiamo collocare la non completamente riuscita pellicola di Gilliam, che vede Jeff Bridges recitare più da morto che da vivo, e questo è un errore imperdonabile considerata la bravura dell’attore.

L’intoppo narrativo del film

Sembra esserci un intoppo narrativo : non assistiamo a nessun cambio di marcia e la storia non sempre riesce a essere emozionante come potrebbe. Alcune scelte appaiono goffe insensate ed eccessivamente provocatorie (su tutte la “storia d’amore” accennata tra Jeliza-Rose e Dickens), molto interessante invece vedere come la piccola protagonista riesce e entrare in simbiosi con tutti i personaggi.

Poco importa che siano genitori strafatti di eroina, teste di bambole o ragazzi ritardati, tutto va bene purchè sia funzionale al suo mondo, pieno dell’immaginazione che solo i bambini riescono ad avere.

L’immaginazione e l’onirico di Gilliam

E’ proprio nell’immaginazione, nell’onirico, che Gilliam da il meglio di sé , mostrandoci come al solito luoghi incantevoli, e adoperando la cinepresa con la stessa bravura sia nelle enormi distese che nelle piccole e buie stanzette, aiutandosi con dei validi collaboratori (su tutti l’italiano Nicola Pecorini che produce una fotografia splendida).

Buone le interpretazioni dei 2 attori principali, specialmente la piccola Jodelle Ferland che occupa la quasi totalità del film e che non è certamente avvantaggiata nel recitare trovandosi sempre di fronte personaggi “particolari” o inanimati. La bravura principale della protagonista è quella di farci sembrare tutto normale e leggero, addirittura la morte viene vista con aria disincantata.

Tideland è l’ennesimo viaggio colorato , provocatorio e fantasioso di Gilliam, dove “una moderna Alice nel Paese delle Meraviglie incontra Psycho” , dove bisogna sfruttare la tenera immaginazione di una bambina per vedere i reali lati mostruosi degli adulti.

di Pasquale Romano – *’Doppio Sogno’ è la rubrica cinematografica di Citynow. Le ultime novità in sala ma anche film recenti e del passato, attori e registi che hanno fatto la storia del cinema. Racconti, recensioni, storie e riflessioni sulla Settima Arte.