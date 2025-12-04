8 dicembre a Reggio: da ‘Che Macello’ crespelle per tutti i palati! E in vista del Natale…

L’8 dicembre è una data che a Reggio Calabria risuona come un dolce ricordo di casa, di famiglia, di tradizioni che si tramandano da generazioni. E quest’anno, Che Macello Malara invita a rivivere quel calore che solo le crespelle possono regalare.

Croccanti, dorate, piene di sapore, sono l’emblema della festa reggina. La macelleria di Reggio Campi, infatti, non è solo un luogo dove comprare carne, ma un angolo di tradizione autentica che da sempre porta il profumo dei piatti della nostra terra.

Crespelle classiche con le alici, con lo zucchero per i più golosi, con il miele per chi cerca un abbinamento dolce e avvolgente, con la ‘nduja per un pizzico di piccantezza, o con i pomodori secchi per un cuore saporito. Ogni morso è un ritorno a casa, un abbraccio caldo che ti fa sentire parte di una storia che ci unisce tutti.

Prenota le tue Crespelle!

Prenota le tue crispelle da Che Macello Malara per non rischiare di perderle. E il ritiro è consigliato dalle 10:00 alle 13:00.

E quest’anno, Che Macello Malara ha preparato una sorpresa speciale: i cesti natalizi personalizzabili. Una scatola di tesori, pensata per chi vuole sorprendere con prodotti artigianali e gustosi, come capicollo, pecorino, guanciale, ma anche biottiglia, miele e fichi locali.

Un viaggio nei sapori di Reggio Calabria, un pensiero che porta con sé un pezzo di casa, un regalo che scalda il cuore e che non si dimentica. E la parte migliore? Puoi personalizzarli in base ai tuoi gusti, scegliendo ciò che più ti fa emozionare. Ogni cesto è pensato per essere unico, proprio come chi lo riceve.

E per chiudere il pranzo o la cena in bellezza, Che Macello Malara ti offre un’altra dolce tentazione: i panettoni Fiasconaro, la quintessenza della dolcezza natalizia. Un dono che porta con sé l’essenza delle feste, perfetto per rendere ogni momento speciale.

Via Reggio Campi II° Tronco, Reggio Calabria (RC).