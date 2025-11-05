City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

‘Che Macello’ porta Reggio Calabria a casa tua: carne fresca in 24/48 ore in tutta Italia – FOTO

Scopri le box già disponibili sull'e-commerce, soluzioni pensate per diverse esigenze. Oppure componi il tuo ordine scegliendo fra una vastissima gamma di prodotti anche senza glutine e senza lattosio

05 Novembre 2025 - 10:20 | di Redazione

che macello

La nostalgia di casa spesso passa dalla tavola. Per i reggini lontani, un piatto genuino può diventare un ponte con le proprie radici. Oggi è possibile grazie a Che Macello Malara 1970, storica macelleria reggina che porta la qualità e i sapori di Reggio Calabria in tutta Italia, entro 24/48 ore, con box refrigerate che mantengono la freschezza fino a 72 ore.

Un servizio pensato per chi vive fuori e non vuole rinunciare ai sapori di sempre, ma anche per chi cerca comodità senza rinunciare alla qualità.

“Che la carnazza sia con te”, dicono da Che Macello. E non è uno slogan: è una promessa.

Leggi anche

Carne fresca e preparati per tutti

che macello

Le spedizioni includono tagli di carne selezionata e preparati pronti, lavorati ogni giorno come vuole la tradizione.

Ogni prodotto è disponibile anche senza glutine e senza lattosio, per permettere a tutti di gustare la cucina reggina senza rinunce.

Box per ogni occasione

Sul sito sono già disponibili diverse soluzioni, pensate per esigenze diverse.

Box “Starter Pack”

  • Hamburger di Scottona
  • Involtini di pollo radicchio, speck e brie
  • Involtini di vitello rucola, speck e grana
  • Salsiccia sottile
  • Patate ripiene

Box Week

  • Petto di pollo
  • Tagliata di vitello
  • Lonza di maiale
  • Hamburger di vitello
  • Hamburger di pollo
  • Involtini di maiale
  • Involtini di peperoni

Box “Grigliata Amichevole”

  • Hamburger di vitello
  • Ribs di maiale
  • Involtini di pancetta
  • Salsiccia
  • Bistecche di maiale

Box “Guerrieri della Brace”

  • Fiorentina
  • Hamburger di Scottona
  • Ribs di maiale
  • Salsiccia sottile
  • Bombette calabresi

Che si tratti della quotidianità o di ricorrenza, come una grigliata con gli amici, ogni box nasce per garantire gusto, freschezza e praticità.

Leggi anche

Un pezzo di Reggio Calabria ovunque tu sia

box spedizioni che macello

La consegna avviene in 1-3 giorni lavorativi dal ritiro del corriere, con box refrigerate che mantengono la carne perfetta fino all’arrivo.

Per chi vive lontano, un modo semplice per sentirsi più vicino a casa.
Per chi organizza cene e pranzi, un’alternativa comoda e già selezionata.

Una sola promessa: qualità, tradizione e sapore reggino autentico.

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook Instagram per rimanere sempre aggiornato, oppure il sito per effettuare direttamente il tuo ordine.

Reggio Calabria Cucina