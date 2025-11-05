‘Che Macello’ porta Reggio Calabria a casa tua: carne fresca in 24/48 ore in tutta Italia – FOTO
Scopri le box già disponibili sull'e-commerce, soluzioni pensate per diverse esigenze. Oppure componi il tuo ordine scegliendo fra una vastissima gamma di prodotti anche senza glutine e senza lattosio
05 Novembre 2025 - 10:20 | di Redazione
La nostalgia di casa spesso passa dalla tavola. Per i reggini lontani, un piatto genuino può diventare un ponte con le proprie radici. Oggi è possibile grazie a Che Macello Malara 1970, storica macelleria reggina che porta la qualità e i sapori di Reggio Calabria in tutta Italia, entro 24/48 ore, con box refrigerate che mantengono la freschezza fino a 72 ore.
Un servizio pensato per chi vive fuori e non vuole rinunciare ai sapori di sempre, ma anche per chi cerca comodità senza rinunciare alla qualità.
“Che la carnazza sia con te”, dicono da Che Macello. E non è uno slogan: è una promessa.
Carne fresca e preparati per tutti
Le spedizioni includono tagli di carne selezionata e preparati pronti, lavorati ogni giorno come vuole la tradizione.
Ogni prodotto è disponibile anche senza glutine e senza lattosio, per permettere a tutti di gustare la cucina reggina senza rinunce.
Box per ogni occasione
Sul sito sono già disponibili diverse soluzioni, pensate per esigenze diverse.
Box “Starter Pack”
- Hamburger di Scottona
- Involtini di pollo radicchio, speck e brie
- Involtini di vitello rucola, speck e grana
- Salsiccia sottile
- Patate ripiene
Box Week
- Petto di pollo
- Tagliata di vitello
- Lonza di maiale
- Hamburger di vitello
- Hamburger di pollo
- Involtini di maiale
- Involtini di peperoni
Box “Grigliata Amichevole”
- Hamburger di vitello
- Ribs di maiale
- Involtini di pancetta
- Salsiccia
- Bistecche di maiale
Box “Guerrieri della Brace”
- Fiorentina
- Hamburger di Scottona
- Ribs di maiale
- Salsiccia sottile
- Bombette calabresi
Che si tratti della quotidianità o di ricorrenza, come una grigliata con gli amici, ogni box nasce per garantire gusto, freschezza e praticità.
Un pezzo di Reggio Calabria ovunque tu sia
La consegna avviene in 1-3 giorni lavorativi dal ritiro del corriere, con box refrigerate che mantengono la carne perfetta fino all’arrivo.
Per chi vive lontano, un modo semplice per sentirsi più vicino a casa.
Per chi organizza cene e pranzi, un’alternativa comoda e già selezionata.
Una sola promessa: qualità, tradizione e sapore reggino autentico.
Maggiori informazioni
