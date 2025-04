Reggio si prepara al 1° Street Food Fest: i consigli utili per il parcheggio

Per garantire una partecipazione serena e accessibile, ecco l'elenco dei parcheggi strategici a pochi passi dall’area dell’evento

Dal 24 al 27 aprile 2025, il cuore di Reggio Calabria si trasforma in una grande festa del gusto: arriva per la prima volta in città l’attesissimo Reggio Calabria Street Food Fest, l’evento che celebra il cibo di strada tra tradizioni, profumi e sapori provenienti da tutta Italia.

Il suggestivo Lungomare Falcomatà ospiterà la nuova edizione de La Carovana del Gusto, un circo gastronomico sotto le stelle dove sarà possibile gustare specialità artigianali, birre locali, street food gourmet e piatti iconici della tradizione regionale e nazionale.

Leggi anche

Dove parcheggiare: info utili per raggiungere l’evento

Per garantire una partecipazione serena e accessibile, ecco l’elenco dei parcheggi strategici a pochi passi dall’area dell’evento:

Parcheggio Porto/Aliscafi

A circa 300 metri dalla manifestazione — 7 minuti a piedi

A circa 300 metri dalla manifestazione — Parcheggio Annunziata

Vicinissimo all’evento — 5 minuti a piedi

Vicinissimo all’evento — Parcheggio Piazza del Popolo

Altra comoda soluzione — 5 minuti a piedi

Altra comoda soluzione — Lungomare Falcomatà

Resterà aperto al traffico e disponibile anche per il parcheggio.

Tutti i parcheggi sono facilmente accessibili e collegati all’area dell’evento. Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto nelle ore di punta.