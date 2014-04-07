Due icone del Teatro Reggino e del Sud ospiti al ‘Blue Sky’: la storia ed i tanti aneddoti di Raffa e Piromalli

Venerdì 11 aprile alla stazione di Reggio Calabria Santa Caterina Mimmo Raffa e Peppe Piromalli ripercorrono decenni di teatro nella rassegna Calabria D'autore

“Prosegue con grande entusiasmo – dichiara il Presidente dell’Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre”, Pino Strati – il ricco cartellone della rassegna ‘Calabria D’autore‘ dell’Associazione. La stazione FS di Reggio Calabria- Santa Caterina – prosegue la nota – divenuta ormai un punto di riferimento culturale della nostra città, ospiterà venerdì 11 Aprile alle 18.45, delle icone del Teatro Reggino e del Sud, ci riferiamo a due splendidi personaggi del Blu Sky come Mimmo Raffa e Peppe Piromalli. Il regista ed ideatore della rassegna ‘Antonio Calabro‘, coadiuvato da un’importante staff organizzativo, si farà raccontare da questi due meravigliosi personaggi, la storia ed i tanti aneddoti della loro vita teatrale,che li vede protagonisti da decenni nello storico ‘Teatro Loreto‘.