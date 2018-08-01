Sasha Sorgonà e Luigi Calabrò hanno creato l'app per trovare e scaricare l'invito nelle discoteche con pochi click, a partire da Reggio e provincia

Il mondo degli eventi è pronto alla rivoluzione. Due reggini hanno creato FlyApp, applicazione che promette di cambiare sensibilmente il settore delle serate che movimentano la movida.

Come funziona FlyApp

Di cosa si tratta nello specifico? Lo spiegano, ai microfoni di Citynow, i fondatori Sasha Sorgonà e Luigi Calabrò: “FlyApp è un applicazione per dispositivi Android e iOS che permette a tutti di trovare e scaricare il proprio invito nelle discoteche con pochi click , ovunque ci si trovi. Un utente che si trova in città in vacanza può usarla per trovare le migliori serate attorno a sé. Oggi, per trovare un invito, è necessario informarsi attraverso internet su come funziona l’entrata in discoteca e per molti questo può risultare arduo”.

FlyApp permette alla discoteca di risparmiare andando ad ottenere una riduzione dei costi tra il 20% e il 40% ed è un’applicazione è molto semplice da utilizzare. I reggini e i numerosi turisti che nel periodo estivo si trovano abitualmente tra Reggio e provincia, hanno adesso a portata di mano una soluzione comoda, rapida e conveniente.

Il lancio in estate a Reggio Calabria

Il lancio ufficiale della nuova applicazione durante l’estate non è casuale. Grazie ai diversi eventi che animeranno la movida di Reggio Calabria e della provincia in queste settimane, FlyApp si rende subito indispensabile per tutti coloro che vogliono rimanere aggiornati sulle numerose proposte, e scegliendo con un solo clic dove trascorrere la serata.

“L’idea è nata circa sei mesi fa, poi l’abbiamo studiata nei dettagli e sviluppata -affermano i due soci-. Abbiamo scelto Reggio Calabria, la nostra città, per far partire questa nuova applicazione che speriamo possa trovare il gradimento dei clienti. Per il futuro ci sono accordi per rendere il servizio attivo in tutta Italia, e magari un giorno FlyApp sarà disponibile anche all’estero”.

Calabrò e Sorgonà hanno messo a frutto il know-how maturato negli ultimi anni nel campo degli eventi. Sasha Sorgonà, formatosi al Conservatorio di Reggio Calabria e attualmente impegnato per conseguire una seconda laurea in ingegneria, ha nel dna di famiglia (proprietaria del Top Club, storica discoteca reggina) la passione per gli eventi e la musica allo stesso modo di Luigi Calabrò, in passato dj e organizzatore di eventi. Sarà complicato fare a meno di FlyApp per restare aggiornato e costantemente informato su tutti gli eventi di Reggio e provincia.

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