Ecco gli eventi natalizi organizzati da Fattorie della Piana

Condivisione. Questa è la parola con cui si potrebbe riassumere la scelta di Fattoria della Piana, la cooperativa agricola di Candidoni (Rc) che ha deciso di regalare per le festività natalizie un albero a Reggio Calabria. Condivisione che ha iniziato le sue declinazioni con la grande affluenza intorno all’installazione di luci a partire dal 6 dicembre, giorno dell’inaugurazione con l’amministratore dell’azienda Carmelo Basile e il sindaco Giuseppe Falcomatà: l’albero è l’attrazione non solo di piazza Duomo e dei mercatini di Natale, ma di tutta la città.

Da quando scende la sera e le luci iniziano a richiamare l’attenzione, si creano vere e proprie file di persone che attraversano l’albero e si scattano foto. Per questa ragione Fattoria della Piana ha deciso di aggiungere condivisioni alle condivisioni: è appena partita l’iniziativa di raccolta di foto e selfie scattati sotto l’albero, e quelle che riceveranno più like (termine ultimo la domenica di chiusura del villaggio di piazza Duomo, l’8 gennaio 2017) potranno pranzare (in 6 per lo scatto più votato, in 4 per il secondo, in 2 per il terzo) alla Masseria della Piana.

Il calendario degli eventi intorno all’albero

Da domani, domenica 11 dicembre, inoltre, partono gli eventi intorno all’albero, con un calendario pensato da Fattoria della Piana per soddisfare tutti i gusti. Appuntamento alle 17.30 per il primo evento, il più tradizionale: le ciaramedde dell’Associazione Zampognari di Cardeto, con interpreti che arriveranno da tutte le vallate dell’Aspromonte, allieteranno la piazza con pastorali e novene tipiche delle festività. La domenica successiva, 18 dicembre, la parola chiave è pace: Kassoumaye 2, pace in senegalese, è un gruppo capitanato da Ousmane Bodiane che animerà lo spazio intorno all’albero con percussioni e ritmi senegalesi.

Perché la condivisione è anche, e soprattutto, integrazione e scambio di culture. Giovedì 22 sarà la volta dell’ensemble vocale Claps con le ballerine dell’Accademia di danza Hen Dance Center. A Claudia Vadalà e Claudio Bagnato (voce e musica) del duo Claps si alterneranno la voce solista di Alessia Giardini e i coristi diretti da Giuseppe Maira, accompagnati dalla chitarra solista di Davide Rosaci, per offrire alla città brani del repertorio natalizio in arrangiamenti classici jazz o swing.

Musica e danza il 22 dicembre

Non solo musica, ma anche uno spettacolo di danza: quello dell’Accademia Hen Dance Center, diretta da Olena Honcharenko e affiliata FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta CONI), che dal 2009 continua ad ottenere importanti risultati. Nel 2016 è stata selezionata per la rappresentativa italiana del Club Azzurro FIDS: due atlete dell’Accademia, Flavia Filardo e Dalila Gioè, hanno conquistato la medaglia d’argento lo scorso 26 novembre al mondiale di Riesa nella disciplina Show Dance Adult DUO, e proprio il 22 dicembre, in occasione dell’evento intorno all’albero di piazza Duomo, riceveranno un riconoscimento dall’Amministrazione Comunale.

Dopo la pausa dei giorni di Natale e di Santo Stefano gli eventi riprendono venerdì 30 dicembre, con il concerto degli Aliunde: il duo che ruota tra le tastiere di Claudio Altimari e la splendida voce di Valentina Balistreri sarà accompagnato dai magistrali Davide Beatino al basso elettrico, Tonino Labate alla batteria.

La chiusura con l’Epifania

Grande chiusura per l’Epifania, venerdì 6 gennaio, con l’animazione degli artisti di strada de la Gurfata, che dalle 16.30 allieteranno i bambini con uno spettacolo di burattini davanti all’albero e una Befana itinerante sui trampoli. Nell’occasione verrà anche illustrato il concorso che Fattoria della Piana aprirà per le scuole primarie e secondarie.

La condivisione è di scena in piazza Duomo a Reggio Calabria.