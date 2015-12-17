Come preparare le ‘crispelle’ di Natale: la ricetta e la preparazione

Le Crespelle o Crispelle sono un piatto tipico della tradizione gastronomica calabrese, dall’antica origine non del tutto chiara, perché c’è chi sostiene che siano state introdotte dai francesi, ma anche chi sostiene che derivino dalla tradizione latina o greca.

Per tradizione si preparano il giorno dell’Immacolata e la vigilia di Natale, anche se ormai si mangiano tutto l’anno. Oggi vi propongo le mie versioni quella salata con le alici e pomodori secchi e la versione dolce con lo zucchero e col miele.

Ingredienti

Gli ingredienti per fare le crispelle sono:

600 gr. circa di farina

300 ml di acqua c.ca

10 gr. di lievito di birra

2 cucchiaini di sale

1 pizzico di zucchero

olio di semi q.b.

alici q.b.

pomodori secchi q.b.

zucchero semolato

miele.

Preparazione

Sciolgo il lievito nell’acqua tiepida e aggiungo metà farina, un pizzico di zucchero, il sale e la rimanente farina, lavoro l’impasto energicamente per almeno 10 minuti (si può utilizzare planetaria o una frusta elettrica adatta per impastare). L’impasto si deve lavorare tanto affinché si riscaldi e faccia delle bollicine, ad occhio aggiungo più acqua o farina se serve. Quando l’impasto risulta morbido, elastico e colloso, lo copro e lo lascio riposare fino quando non raddoppia di volume (2 ore circa). Preparo le alici salate, pulite, lavate ed asciugate e le metto da parte, taglio a pezzettini i pomodori secchi, preparo in un piatto fondo lo zucchero e in un recipiente il miele. E’ arrivato il momento di friggere. Metto abbondante olio in una padella capiente appena l’olio è caldo friggo le prime crispelle da fare dolci (con zucchero o miele). Il miglior modo per friggere le crispelle è quello di utilizzare due cucchiai per prendere l’impasto, che verrà poi fatto scivolare delicatamente nell’olio . Appena iniziano a gonfiare giro nell’olio ben caldo per fare dorare da tutti i lati, quando risultano ben cotti lascio sgocciolare sulla carta assorbente e spolverizzo con zucchero semolato o inzuppo nel miele (a seconda che si vogliano fare in uno o nell’altro modo). Continuo la frittura con quelle salate, aggiungete all’impasto le alici o pomodori secchi a pezzetti , friggo sempre a cucchiaiate il rimanente impasto e faccio sgocciolare quando sono belle dorate. Ecco pronte le Crispelle Calabresi da gustare durante le festività natalizie, come da tradizione della nostra terra!