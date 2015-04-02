Ecco il concorso di pittura dedicato a Dante Alighieri e alla Divina Commedia

L’Associazione Culturale Anassilaos, in occasione delle celebrazioni per il 750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-1321), bandisce, quale doveroso omaggio al Sommo Poeta, un concorso di pittura e grafica liberamente ispirato alla Divina Commedia.

I partecipanti dovranno inviare, all’indirizzo dell’Associazione (Associazione Culturale Anassilaos, casella postale 191 89100 Reggio Calabria) o anche via e.mail (ass.anassilaos@libero.it), entro il 31 maggio 2015, una fotografia dell’opera, ad alta risoluzione, nel formato di 13×18 cm., con l’indicazione del cognome e nome dell’artista, della misura, che non potrà superare il 100×80, della tecnica, dell’eventuale titolo.

Tale immagine sarà poi utilizzata per la stampa della brochure che sarà realizzata in occasione della esposizione.

La Commissione Giudicatrice, selezionerà, attraverso le fotografie degli elaborati, un certo numero di opere (non più di venti) che dovranno poi essere inviate e/o consegnate in originale, all’Associazione Anassilaos, presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, previo appuntamento (Tel. 328/3699542-380/7332953) con gli organizzatori, per la successiva esposizione.

Le opere selezionate saranno esposte in uno spazio espositivo pubblico.

A conclusione della Esposizione la Commissione giudicatrice – composta da studiosi di arte, esperti dell’opera di Dante Alighieri e personalità della società civile – premierà con targhe e diplomi le opere che si saranno classificate dal 1° al 3° posto. Con diplomi di merito quelle classificate dal 4° al 10° posto.

A tutti i partecipanti ammessi alla mostra sarà dato un attestato di partecipazione.

Per la partecipazione al Concorso non è prevista alcuna tassa di iscrizione.