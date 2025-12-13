Reggio, ‘La vita… in Comune’. Falcomatà agli studenti: ‘Amministrare è una grande responsabilità’

L'aula Battaglia di Palazzo San Giorgio ha accolto gli studenti reggini, per la giornata della trasparenza e della legalità

L’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio ha accolto gli studenti reggini in occasione della “Giornata della Trasparenza e della Legalità – La vita… in Comune”, organizzata dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della cittadinanza attiva.

Una mattinata che ha registrato il coinvolgimento di un centinaio di studenti delle classi terze degli Istituti Comprensivi “Falcomatà-Archi” , “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro e “Vitrioli-Galileo Galilei -Principe di Piemonte”, che si sono resi parte attiva di un percorso di conoscenza diretta delle istituzioni e del funzionamento della macchina comunale. L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di incontro tra giovani e istituzioni per promuovere una maggiore consapevolezza civica e il rispetto dei valori fondamentali della legalità e della trasparenza. La partecipazione attiva delle scuole testimonia l’importanza di educare le nuove generazioni alla responsabilità e all’etica pubblica, elementi essenziali per la costruzione di una società più giusta e partecipata.

Presenti all’appuntamento:

il sindaco Giuseppe Falcomatà ;

; la segretaria generale comunale Antonia Criaco ;

; l’assessore alla Legalità, Giuggi Palmenta ;

; l’assessore all’Istruzione, Annamaria Curatola.

La giornata si è aperta con l’introduzione della segretaria:

«Siamo in un’aula importante – ha chiarito – quella del consiglio comunale che, come sapete, è l’organo più importante del Comune. Oggi parleremo, come si evince dal titolo, della vita in comune, non solo quello che fanno gli amministratori, ma anche di quello che potete fare voi per la crescita della città. La vita in comune è un percorso di scoperta: non riguarda soltanto ciò che il Comune fa per noi, ma anche ciò che ciascuno di noi può fare per il proprio territorio in termini di partecipazione, impegno e responsabilità condivisa. Ringrazio il Sindaco per la sensibilità dimostrata nei confronti dei ragazzi e per l’attenzione dedicata al loro percorso di crescita civica».

«Mi auguro che questa possa essere una giornata dalla quale imparare qualcosa in più su come funziona il Comune e l’intera macchina amministrativa. Sono momenti che potranno arricchire il nostro bagaglio – ha evidenziato Falcomatà – Questa è la Giornata della Trasparenza, durante la quale, come Amministrazione abbiamo l’obbligo di rendicontare le attività svolte. Abbiamo scelto di condividerla con voi studenti per farvi conoscere quello che succede nei vari settori di competenza, così che, dopo oggi, possiate capire meglio il “dietro le quinte”. È importante comprendere come funziona tutto questo, perché spesso tendiamo a non dare il giusto valore alle cose. Anche se si tratta solo di una piccola parte dell’intero sistema, vi permetterà di acquisire maggiore consapevolezza e di immaginare come dovrebbe essere la città ideale. Mi auguro che non solo impariate qualcosa in più, ma che possiate anche condividerlo con i vostri genitori, i vostri amici. Spero che un giorno, quando ripenserete a questa giornata, possiate ricordare tutto e magari sentirvi candidati a essere la nuova classe dirigente per occupare questi banchi, con la responsabilità di mettere in pratica ciò che avrete imparato. Amministrare la città è una grande responsabilità, un grande onere, ma anche un grande onore».

Le competenze illustrate dai dirigenti comunali

Successivamente i dirigenti di diversi settori comunali hanno illustrato agli studenti le attività e le competenze relative ai loro uffici:

Polizia Municipale e Viabilità : il Comandante Salvatore Zucco e Luigi Borzumati hanno approfondito i temi della sicurezza stradale e della legalità, presentando materiali video e testimonianze operative.

: il Comandante e hanno approfondito i temi della sicurezza stradale e della legalità, presentando materiali video e testimonianze operative. Urbanistica e Pianificazione Territoriale : Ida Albanese , insieme ai funzionari Lucia Spadafora e Salvatore Catalano , ha illustrato le attività relative alla pianificazione urbana, alla tutela del demanio marittimo e al controllo edilizio.

: , insieme ai funzionari e , ha illustrato le attività relative alla pianificazione urbana, alla tutela del demanio marittimo e al controllo edilizio. Ambiente : il dirigente Domenico Richichi ha presentato le funzioni del settore, con particolare riferimento alla cura del verde pubblico, ai servizi ambientali e alla raccolta differenziata.

: il dirigente ha presentato le funzioni del settore, con particolare riferimento alla cura del verde pubblico, ai servizi ambientali e alla raccolta differenziata. Sviluppo Economico, Cultura e Turismo: la dirigente Loredana Pace e Daniela Neri, funzionaria per la Programmazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, hanno illustrato le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico cittadino.

Trasparenza, legalità e la “città ideale”

Nell’ottica ulteriore dell’impegno del Comune nel mantenere un dialogo aperto e costante con i cittadini, a partire dai più giovani, la giornata si è conclusa con la raccolta dei feedback degli studenti , che attraverso un breve sondaggio intitolato “Come dovrebbe essere la TUA città ideale?” hanno condiviso idee e riflessioni su legalità, servizi pubblici, vivibilità urbana e ruolo delle istituzioni.

Nel confronto sono intervenute le assessore. Giuggi Palmenta, in particolare, sul tema della legalità ha chiarito che:

«non si tratta di un concetto astratto ma che è il filo rosso che lega tutti i settori della Pubblica amministrazione. Palazzo San Giorgio e l’Amministrazione vanno immaginati non con delle mura ma con dei vetri che lasciano vedere ciò che accade. Chi si trova ad amministrare la città lo deve fare in un’ottica di servizio nei confronti dei cittadini e dei ragazzi che con le loro visioni alternative possono dare un grande contributo».

L’assessore Curatola ha annunciato la partenza di un grande progetto che riguarda la toponomastica «per far conoscere le grandi donne e i grandi uomini di Reggio, attraverso i nomi delle vie. Un progetto che confluirà in una grande mostra». L’assessore Nucera ha sottolineato, a proposito del lavoro, ha spiegato che il Comune, oltre ai concorsi, si impegna attraverso bandi e gare per dare la possibilità a imprenditori e cittadini di partecipare e di trovare lavoro nella propria città.