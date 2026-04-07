Eleazaro Rossi a Reggio Calabria: al Teatro Cilea arriva “Kamikaze”

Tappa reggina per Eleazaro Rossi: il comico e volto di Italia Uno nella trasmissione 'Le Iene' porterà al Teatro Cilea il suo nuovo spettacolo “Kamikaze”, tra satira, ironia tagliente e riflessioni senza filtri

La stand-up comedy di Eleazaro Rossi fa tappa a Reggio Calabria. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21 al Teatro Cilea, all’interno del “Kamikaze Tour 2026”, il nuovo spettacolo che l’artista sta portando in diverse città italiane.

“Kamikaze” viene presentato come uno spettacolo costruito attorno a uno sguardo feroce e disincantato sulla realtà. Al centro ci sono i temi della vita quotidiana, dei sensi di colpa, dei rapporti familiari e delle contraddizioni del presente, raccontati con il tono tagliente che caratterizza da tempo Eleazaro Rossi. La descrizione ufficiale parla di un monologo che preferisce non spiegarsi troppo, ma “esplodere” sul palco tra satira, riflessioni scomode e comicità senza filtri.

Il risultato, almeno nelle intenzioni del tour, è uno show pensato per colpire e far ridere insieme, restando fedele allo stile diretto dell’artista, anche volto noto della tv grazie alla presenza fissa nella trasmissione di Italia Uno ‘Le iene’.

Quella di Reggio Calabria sarà dunque una delle tappe del nuovo tour primaverile di Eleazaro Rossi, che dopo il debutto di inizio aprile proseguirà in altre città italiane. Per il pubblico reggino si tratta di un appuntamento destinato ad attirare gli appassionati della stand-up comedy più dura, provocatoria e fuori dagli schemi.

I biglietti risultano disponibili sui circuiti ufficiali indicati dall’organizzazione, a partire da TicketOne.