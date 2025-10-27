“L’Eleganza dell’Arte”, presentata la nuova stagione: Branduardi, Finardi e Cammariere a Reggio
A Palazzo San Giorgio presentata la stagione artistica 2025/2026 “L’Eleganza dell’Arte”. Falcomatà: “Spettacoli di altissima qualità da dicembre a maggio”
27 Ottobre 2025 - 16:27 | Comunicato Stampa
Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla presentazione della stagione artistica 2025/2026 “L’Eleganza dell’Arte”, kermesse organizzata da Publidema Eventi Musicali con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e del Conservatorio di Reggio Calabria.
La conferenza stampa a Palazzo San Giorgio
Nel corso della conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, moderata dalla giornalista Elisabetta Marcianò e a cui ha partecipato anche Demetrio Mannino per Publidema, sono stati illustrati i dettagli del calendario di appuntamenti in programma tra dicembre 2025 e maggio 2026.
Tra gli artisti che prenderanno parte alla stagione figurano Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Sergio Cammariere, Fabio Macagnino e molti altri nomi di rilievo della scena musicale italiana.
Attesa anche per gli spettacoli teatrali del giornalista Gianluigi Nuzzi e della criminologa Roberta Bruzzone.
Le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà
Il primo cittadino ha avuto parole di elogio per la qualità degli eventi in programma nell’ambito de “L’Eleganza dell’Arte”:
«Il fatto che, rispetto agli eventi organizzati in precedenza in maniera più saltuaria, quest’anno si sia deciso di organizzare un’intera stagione teatrale – ha dichiarato il sindaco – è sicuramente segno di grande coraggio, ma anche di straordinaria fiducia nei confronti della nostra città.
E noi come Amministrazione comunale non possiamo che ringraziare e sostenere queste realtà restituendo questa fiducia.
Una città che punta sulla cultura è una città viva anche durante le ore serali e dunque anche più sicura, una città – ha concluso il sindaco Falcomatà – che non vuole essere un dormitorio ma che porta le persone a vivere momenti di svago con spettacoli di altissima qualità, creando così anche un indotto per le attività commerciali».