“L’Eleganza dell’Arte”, presentata la nuova stagione: Branduardi, Finardi e Cammariere a Reggio

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla presentazione della stagione artistica 2025/2026 “L’Eleganza dell’Arte”, kermesse organizzata da Publidema Eventi Musicali con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e del Conservatorio di Reggio Calabria.

La conferenza stampa a Palazzo San Giorgio

Nel corso della conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, moderata dalla giornalista Elisabetta Marcianò e a cui ha partecipato anche Demetrio Mannino per Publidema, sono stati illustrati i dettagli del calendario di appuntamenti in programma tra dicembre 2025 e maggio 2026.

Tra gli artisti che prenderanno parte alla stagione figurano Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Sergio Cammariere, Fabio Macagnino e molti altri nomi di rilievo della scena musicale italiana.

Attesa anche per gli spettacoli teatrali del giornalista Gianluigi Nuzzi e della criminologa Roberta Bruzzone.

Le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà

Il primo cittadino ha avuto parole di elogio per la qualità degli eventi in programma nell’ambito de “L’Eleganza dell’Arte”: