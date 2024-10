Innovazione 2020: la Camera di Commercio Reggio Calabria premia 7 imprese

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha ospitato la finale per l’assegnazione dei “Premi per l’innovazione 2020“.

L’appuntamento che si rinnova da diversi anni, ha l’obiettivo di far emergere esperienze imprenditoriali di successo. Premiare le imprese che hanno innescato tempestivamente strategie di innovazione determinanti per l’acquisizione o il mantenimento di una posizione di rilievo nel mercato, in questo 2020, significa veramente tanto.

Basti pensare che in tanti hanno fronteggiato l’emergenza Coronavirus contribuendo alla protezione degli operatori sanitari e dei cittadini, gestendo la propria attività nel rispetto della sicurezza degli addetti e della continuità della produzione, anche con significativi incrementi di fatturato.

Le dichiarazioni del Presidente Tremontana

“Iniziative come questa – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana – evidenziano ancora una volta il ruolo assunto dalla Camera come presidio territoriale a sostegno delle imprese in ottica Transizione 4.0, ancor più in questa delicata fase che stiamo vivendo, in cui la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese sono fattori strategici di successo. Il mio plauso va a tutte le imprese finaliste, perché indipendentemente dall’assegnazione del premio, rappresentano un vanto per il nostro territorio e un modello di successo che può essere da stimolo per tutte le imprese”.

Il premio Innovazione 2020

Nove le imprese selezionate con apposito bando per la finale, che si è svolta sia in presenza – nel rispetto del protocollo COVID-19 – con un solo rappresentante per ciascuna impresa, sia trasmessa online su piattaforma Google Meet, dove è stato possibile seguire l’evento in diretta.

Dopo una sessione di Speed Pitching – nella quale ogni impresa ha avuto a disposizione 5 minuti di tempo per la propria presentazione più 2 minuti per eventuali domande – il Comitato Tecnico di valutazione, composto dal Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, dal Consigliere e Componente della Commissione consiliare “Innovazione e Internazionalizzazione” della Camera di commercio Serafino Nucera e dal Direttore dell’Azienda Speciale IN.FORM.A. Natina Crea, ha redatto la graduatoria finale, tenendo conto dei criteri e dei relativi indici di ponderazione previsti dall’art. 7 del bando.

L’elenco delle imprese vincitrici:

I premi – in denaro del valore di € 3.000,00 – sono stati assegnati alle seguenti sette imprese reggine, riportate in ordine alfabetico:

A.P.S. Srl, Az. Agr. VILLA CORDOPATRI di Cordopatri Francesco Pasquale;

BEAUTYPROF Spa a socio unico;

HWA Srl, MOVIBELL Srl;

NICOLA BELCASTRO Srl;

PMOPENLAB Srls;

Una menzione speciale per l’innovatività della proposta è stata conferita alle imprese GEOSTRU Sas di Lippelli Anna & C. e PERRONE DANIELE.