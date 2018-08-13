È Naomi Rizzo (con il numero 14), Miss Miluna Calabria 2018, eletta nella tappa che si è svolta Serra San Bruno (Vibo Valentia), in piazza Monsignor Barillari, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Prossima finale regionale, la sesta, martedì 14 agosto a Mirto Crosia (Cosenza), dove verrà assegnata la fascia di Miss Cinema Calabria 2018 sul Lungomare Centofontane.

Naomi Rizzo ha 22 anni (è alta 1.72), e vive a Mirto Crosia (Cosenza), studia Scienze della nutrizione all’Università della Calabria ed è diplomata in danza classica e moderna. «Sono molto emozionata questa sera, non pensavo di poter volare alle prefinali – racconta la neo Miss Città di Rose che con il titolo conquistato parteciperà alle selezioni regionali – Non vedo l’ora di conoscere nuove persone e fare nuove esperienze nel mondo dello spettacolo».

Sul palco della serata hanno portato i propri saluti l’onorevole Bruno Censore (che ha spiegato la passione che mette nel realizzare Serre in festival per animare Serra San Bruno e ha ricordato come il paese, nel recente passato, abbia portato fortuna a due Miss Italia calabresi Maria Perrusi e Claudia Trieste ed Elisabetta Gregoraci) e il vicesindaco di Serra San Bruno Valeria Giancotti (che ha voluto sottolineare il fascino delle miss in gara e le ha incitate a continuare con i proprio sogni e obiettivi).

«Voglio ringraziare l’onorevole Censore, il sindaco Tassone, il vicesindaco Giancotti e tutta l’amministrazione comunale di Serra San Bruno per averci voluto nel loro splendido paese. Ci avviamo alle ultime finali regionali che porteranno le ragazze alle prefinali di Miss Italia Calabria dove rappresenteranno la nostra terra con la loro bellezza. Come sempre volevo ringraziare i loro genitori perché le sostengono in ogni tappa e questo è importantissimo», è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency.

La serata di Aiello Calabro, tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse) e sostenuta dalla Regione Calabria attraverso la Legge regionale 13 che definisce le iniziative finalizzate alla Promozione del Turismo, è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina e ha visto la giuria composta dal presidente di giuria Domenico Calvetta avvocato; la segretaria Emma Barbieri Miss Tricologica Calabria 2016.Anna Fortuna, influencer; Letizia Maldonado Pichardo, modella; Domenico Cicciò maestro pastcciere; Arianna Diano cantante; Giusy Procopio hairstylist di Follie di Giusy; Francesco Ciconte responsabile Acqua Fabrizia; Pasquale Colonnese della gioielleria Monilia; Biagio La Rizza giornalista de Il Quotidiano del Sud e Il Meridio.it e Ilaria Giancola Miss Miluna Calabria 2017.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già qualificate per le prefinali di Jesolo Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri e Miss Valle dell’Esaro Calabria 2018 Giuliana Panzino e Ilaria Giancola Miss Miluna Calabria 2017 e Emma Barbieri Miss Tricologica Calabria 2016 arrivata al quinto posto a Miss Italia 2016.

La serata, è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro e che ha visto esibirsi, nella tappa di Serra San Bruno, Giada Gabriele e Noemi Ruffolo. Nel corso dello spettacolo ha, inoltre, cantato Giovanni Segreti.

Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.