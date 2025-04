Cartoline da Scilla: Elettra Lamborghini sul set di ‘The Unknown’ – FOTO

La showgirl in Calabria per le riprese del nuovo adventure game di Rai 2

Dopo aver conquistato i social con alcune foto scattate a Tropea, Elettra Lamborghini torna a mostrare le bellezze della Calabria: nella giornata di ieri, la popolare showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di splendide immagini direttamente da Scilla, una delle perle della costa tirrenica reggina.

Le foto sono state scattate nella suggestiva area del porto, con vista panoramica su Chianalea, il celebre borgo dei pescatori che, con le sue casette affacciate direttamente sul mare, conquista il cuore di chiunque ci passi. Sullo sfondo, una vera e propria cartolina vivente: l’azzurro cristallino del mare, le barche dei pescatori e l’architettura tipica creano un quadro incantevole che racconta tutta la magia e l’autenticità di questo luogo.

Scilla è una delle meraviglie della Città Metropolitana di Reggio Calabria, meta turistica amata non solo per la sua bellezza naturalistica, ma anche per l’atmosfera senza tempo che si respira passeggiando tra i vicoli del borgo.

Una presenza, quella di Elettra, che non è passata inosservata, anche perché legata a un importante progetto televisivo: le riprese del nuovo format Rai intitolato “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, un adventure game prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, e in onda prossimamente su Rai 2.

Un’avventura televisiva tutta calabrese

Alla conduzione del programma ci sarà una coppia inedita e sorprendente: Elettra Lamborghini affiancata da Gianluca Fubelli, meglio conosciuto dal grande pubblico come “Scintilla”.

Il progetto è stato realizzato con il supporto della Regione Calabria – Dipartimento Turismo e della Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione siglata con Rai Com per la valorizzazione del territorio attraverso la produzione audiovisiva.

Due squadre, mille ostacoli

Il format prevede lo scontro tra due squadre composte da personaggi famosi e concorrenti non noti, pronti a mettersi in gioco in un’avventura fatta di ostacoli, prove e scelte da prendere al bivio.

Nel dettaglio, i due team saranno così formati:

Team 1 : Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli

: Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli Team 2: Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco

Durante il percorso, i partecipanti saranno chiamati ad affrontare prove fisiche e mentali, decisioni strategiche e imprevisti che metteranno alla prova la loro resistenza e la capacità di adattarsi a ogni tipo di situazione.

La Calabria come set d’eccezione

Con le sue bellezze naturali, i borghi caratteristici e la forte identità culturale, la Calabria si conferma una location perfetta per raccontare l’avventura, la scoperta e l’imprevedibilità. Dopo Tropea, l’arrivo a Scilla di Elettra Lamborghini ha attirato fan e curiosi, alimentando l’attenzione mediatica intorno a questo nuovo format.

Le foto condivise sui social hanno ottenuto migliaia di like e commenti, contribuendo a promuovere l’immagine della Calabria come destinazione turistica di grande fascino.