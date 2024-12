Reggio, Consuelo Nava eletta presidente della CUIA per il biennio 2025-27

Nell’Assemblea della CUIA – Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA), che vede rappresentante le sedi universitarie dei dipartimenti e delle scuole di Architettura italiani, nella giornata del 3 dicembre 2024, si sono tenute le elezioni del Presidente per il biennio 2025-27.

All’esito dei voti, l’Assemblea ha eletto all’unanimità la prof.ssa Consuelo Nava, attuale direttrice del

Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,

Presidente della CUIA.

La missione della CUIA

Come si legge dal suo Statuto, la CUIA “promuove la formazione e la ricerca nel campo dell’Architettura, valorizzando la dimensione pubblica ed etica; rappresenta l’insieme delle strutture didattiche e di ricerca nei confronti delle istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, favorendo lo scambio e il confronto; esprime pareri o elabora proposte di provvedimenti, anche a livello legislativo, rivolte agli organi competenti, indirizzati al miglioramento dell’ordinamento delle strutture di ricerca e formazione universitaria nel campo dell’Architettura; promuove nell’intera rete nazionale e internazionale ogni forma di collaborazione tra le strutture didattiche e di ricerca secondo una logica di sistema in grado di valorizzare elementi comuni e peculiarità sul piano della didattica e della ricerca; favorisce l’integrazione tra didattica e ricerca contribuendo al loro avanzamento e miglioramento qualitativo; promuove la qualità della didattica e della ricerca anche contribuendo alla definizione e all’approfondimento dei criteri di valutazione; favorisce i rapporti con il mondo esterno rappresentato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni che operano ai diversi livelli e settori, anche in relazione ai processi di innovazione in atto e attraverso l’individuazione di best practices; sviluppa le relazioni con: le Associazioni scientifiche rappresentanti dei Settori Scientifico Disciplinari che concorrono alla formazione e alla ricerca in Architettura; le Associazioni rappresentanti gli Ordini professionali, le Imprese e la Pubblica Amministrazione; organizza iniziative culturali anche in collaborazione con le rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, delle imprese e delle istituzioni che, a livello centrale e periferico, svolgono attività di tutela, governo e valorizzazione del territorio; sollecita una formazione coerente con il progresso della conoscenza e con il mutare dei problemi e delle esigenze della società, ponendo attenzione alle competenze necessarie all’esercizio della professione e all’emergere delle nuove professionalità; propone i processi di accreditamento nazionale dei corsi di studio in architettura; rafforza il reciproco riconoscimento dei titoli di studio nell’ambito degli altri paesi, con particolare riferimento all’Unione Europea”.

Riconoscimento per il lavoro della prof.ssa Consuelo Nava

L’Assemblea ha voluto riconoscere alla nuova Presidente il lavoro svolto in questi anni nella sua sede del nostro Ateneo e il ruolo svolto in Giunta CUIA con la particolare attenzione e proposizione ai processi di attuazione delle riforme universitarie e dell’innovazione per attuarle nei dipartimenti di Architettura Italiani e affidarle la guida come Direttrice dei Direttori italiani.

La prof.ssa Consuelo Nava, da docente Ordinario di Progettazione Tecnologica e Ambientale dell’Architettura, svolge un’intensa attività di didattica, ricerca e trasferimento riconosciuta da molti anni a livello nazionale e internazionale con un Laboratorio di giovani studiosi e ricercatori provenienti dal nostro territorio e da sedi internazionali.