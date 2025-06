Occhiuto a Reggio: ‘Mi sento uno di voi. Adesso un buon governo di cdx per la città’

"Scegliamo il/la candidato/a migliore per dimostrare che la politica non è quella delle chiacchiere, ma dei fatti" le parole del Governatore

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dal tavolo della conferenza stampa dedicata al futuro dell’aeroporto dello Stretto, lancia un messaggio diretto ai reggini ed alla coalizione di centrodestra, in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Nonostante manchi ancora, più o meno un anno, alla data della chiamata alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria, i motori, in città, sono già caldi ormai da tempo. Diversi i progetti civici presentati negli ultimi mesi – Lamberti Castronuovo ed Anna Nucera – mentre dalla sinistra è emersa la volontà di utilizzare le primarie per selezionare la giusta figura da presentare ai reggini. Il centrodestra, intanto, lavora per convincere i cittadini a voltare pagina.

Occhiuto: “Mi sento un po’ reggino”

“L’affetto che ho ricevuto dai reggini è qualcosa di indescrivibile. La città potrebbe essere il volano di sviluppo per tutta la Regione. Ho sempre letto negli sguardi, nei sorrisi dei cittadini un grande affetto nei confronti del loro presidente, e so che non era affatto scontato, perchè io sono di Cosenza. Alla fine, siete voi che avete conquistato me”.

Un legame, secondo il Governatore, costruito in questi anni, sul campo, ma soprattutto attraverso progetti e risultati concreti:

“Consentitemi di sentirmi un po’ reggino come voi – ha aggiunto Occhiuto – e siccome voglio esserlo, vorrei che la nostra città possa essere governata meglio nel prossimo futuro”.

Leggi anche

Un appello al centrodestra: “Scegliamo il candidato migliore”

Il presidente ha poi rivolto un chiaro invito alla coalizione:

“Vi invito, come centrodestra, a scegliere il/la candidato/a migliore, per dimostrare che la politica non è fatta solo di gente che fa chiacchiere e frottole, ma di persone che sanno fare i fatti. E il centrodestra, fino ad ora, ne ha fatti tanti”.

Con uno sguardo rivolto al futuro amministrativo della città, Occhiuto conclude con una visione chiara: