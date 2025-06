Nuovo aeroporto di Reggio, Occhiuto: ‘Sarà il biglietto da visita della città’

“Il 6 giugno non prendete assolutamente impegni – aveva detto, al fianco del Governatore, l’on. Francesco Cannizzaro – sarà una giornata memorabile per Reggio e la Calabria, parleremo di aeroporto insieme al Presidente della Regione. Altri parlano di frottole e invece noi realizziamo fatti”. All’interno di Palazzo Campanella, in una sala ‘Monteleone’ gremita, il duo Cannizzaro-Occhiuto, ha presentato le ultime novità che interessano lo scalo reggino.

Un tempo sembrava un’utopia, oggi è una realtà in evoluzione. Il rilancio dell’aeroporto dello Stretto è al centro di un nuovo percorso che punta a rendere Reggio Calabria una delle città più attrattive del Sud.

Nel corso dell’incontro, Occhiuto ha ribadito l’importanza del lavoro avviato e tracciato le prospettive future:

“Abbiamo annunciato fatti e ne faremo altri. Alcuni lavori, per poter essere visibili ai calabresi, hanno bisogno di tempo. Ma ciò che oggi vi abbiamo presentato, non vi promettiamo di vederlo se ci rieleggerete, perchè questi lavori saranno realtà entro dicembre di quest’anno”, ha detto il presidente.

Dati incoraggianti anche sul fronte turistico:

“Anche a maggio abbiamo registrato in Calabria un incremento di 400mila turisti in più rispetto allo stesso periodo del 2024. L’aumento riguarda soprattutto l’aeroporto di Reggio Calabria. L’Istat dimostrerà che Calabria e Reggio sono diventate tra le realtà più attrattive.

Stiamo lavorando per il miglioramento dell’offerta turistica. Tutto quello che è stato fatto per Reggio è il risultato di un grande lavoro di squadra: consiglieri, la vicepresidente, i deputati. Molti emendamenti sono stati sostenuti e sottoscritti da Cannizzaro, che ringrazio, come quello dei 25 milioni, o quello per l’aeroporto”.

Chiaro anche il messaggio a chi continua a contestare:

“Le frottole le fanno gli altri. Io voglio che i calabresi siano ambiziosi. La nostra è una regione bellissima, non senza futuro. Reggio ha grandissime potenzialità, anche grazie alla sua Metro City. È importante che ci credano i cittadini e che la politica continui a fare fatti.

Il nostro modo di fare politica, deve essere quello degli imprenditori. Noi non dobbiamo parlare di problemi, ma di prodotti, di soluzioni. In passato i politici hanno dato l’impressione che questa Regione fosse votata al sacrificio. Questa idea ha convinto anche molti giovani che la Calabria non avesse futuro. Noi perdiamo 8mila giovani all’anno, che non sono solo 8 mila pezzi di futuro, di speranza, sono prodotto interno. Noi attraverso le cose realizzate dobbiamo riaccendere la speranza, perchè chi l’ha governata fino ad ora l’ha spenta. Noi sappiamo di vivere in una regione con delle piaghe. Basta utilizzare la ‘Ndrangheta come un alibi. Ci sono imprenditori che hanno dimostrato come si può fare impresa in modo serio, legale. A noi la ‘Ndrangheta fa schifo.

Sull’aeroporto di Reggio, sono già iniziati i lavori sulla parte infrastrutturale. Sarà il biglietto da visita della città. Per gli altri era impensabile, impossibile che l’aeroporto di Reggio diventasse quello che cresce di più in Europa. Noi non solo ci siamo riusciti, non ci fermeremo, anzi, andremo avanti”.

E poi un ringraziamento al deputato reggino:

“Io sono riconoscente a Cannizzaro, perchè la maggior parte degli emendamenti proposti portano la sua firma. È bravissimo ad ottenere l’approvazione e credo che possa ambire ad un ruolo all’interno del governo nazionale, magari come Sottosegretario. Ma non siamo stati solo noi di Forza Italia a lavorare. Siamo riusciti nel nostro compito anche grazie al sostegno del Premier Meloni, del suo partito e del sostegno della Lega. C’è un lavoro di squadra che fa filiera tra ciò che succede a Roma e ciò che accade qui. Vogliamo continuare in questa direzione. Io sono attaccato da chi crede che io dia un’immagine troppo positiva della Calabria. Io lo so bene che sono seduto su una pentola a pressione, ma io amo questa regione, sono un uomo ambizioso, governarla ha un coefficiente di difficoltà più alto che farlo in Veneto o in Lombardia. Ma fare, bene, le cose qui, dona anche maggiore soddisfazione.

Il Governatore, infine, ha aggiornato i reggini anche su altre opere molto attese: