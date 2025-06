Nuovo ‘T. Minniti’, Cannizzaro: ‘Sarà straordinario, con negozi e un’area museale’. E annuncia l’apertura dello svincolo autostradale

Un progetto che va oltre le infrastrutture, un’idea di futuro che passa dai fatti concreti e non dalla propaganda. Questo il messaggio lanciato dall’onorevole Francesco Cannizzaro nel corso dell’incontro pubblico sul rilancio dell’aeroporto dello Stretto, ospitato nella Sala “Monteleone” del Consiglio regionale.

“ Il sogno di volare, il coraggio di costruire è la filosofia, la visione per la quale siamo impegnati ogni giorno per ridare dignità a Reggio e alla Calabria. Rimaniamo sobri, pragmatici perchè ai cittadini interessano i fatti, e noi oggi possiamo raccontarli nella casa dei calabresi, il Consiglio regionale, dove si decide il futuro di questa terra”.

“Sono orgoglioso dei 25 milioni di euro destinati all’aeroporto, che per due anni sono stati bersaglio di accuse, critiche e ironie. Il Partito Democratico e altri detrattori ci hanno attaccato dicendo che raccontavamo frottole. Invece rispondiamo come sempre: con i fatti”.

Cannizzaro ha ricordato come molti pensavano a fondi sprecati o destinati ad altro:

“C’era chi insinuava che quei soldi fossero finiti in palazzi o facciate private. Invece trasformeranno radicalmente il volto dell’aeroporto dello Stretto . Diventerà uno degli scali più moderni e dinamici del Sud Italia, con spazi rinnovati e servizi finalmente all’altezza”.

“L’aeroporto ospiterà spazi commerciali, corner per le attività, noleggiatori che oggi sono costretti a sistemazioni di fortuna. Nascerà un’ area food di tutto rispetto , che renderà giustizia al nome di Reggio Calabria, la ‘Montecarlo del Sud’”.

Uno dei punti forti del progetto sarà l’apertura di un ristorante panoramico:

“Sul terrazzo nascerà un ristorante affacciato sullo Stretto , a disposizione non solo di chi parte o arriva, ma di tutti i reggini. Sarà una terrazza spettacolare, un’attrattiva unica”.

Spazio anche alla cultura, grazie a una sinergia con il Museo Archeologico:

“Grazie al lavoro con il presidente Occhiuto , e al supporto di Sudano e Franchini, nascerà anche un’ area museale all’interno dell’aeroporto , con reperti della Magna Grecia oggi custoditi nei seminterrati del MArRC . Un modo per coniugare accoglienza, bellezza e identità”.

“C’è un’idea complessiva. Non si tratta solo di uno scalo rinnovato, ma di una mobilità interconnessa . Anche grazie all’interessamento del presidente Occhiuto, siamo stati a Roma da Anas: da ottobre Reggio avrà uno svincolo diretto dalla SS106 . I lavori sono già in corso”.

Cannizzaro ha risposto anche a chi ha ironizzato sul tema dei parcheggi:

“Qualche spiritoso consigliere comunale di maggioranza ha voluto affrontare il tema. La verità è che non sono abituati a vedere grandi cose fatte per bene. Noi ci stiamo lavorando, con visione e progettualità, con un parcheggio multipiano in grado di rispondere alle esigenze dei nuovi flussi dell’aeroporto”.