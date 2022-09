Elezioni - Loizzo sbarca alla Camera: 'Rappresenterò la Calabria in Parlamento'

"Non trovo le parole giuste per parlare alla mia gente, la gente che ho sentito in queste ore piangere e commuoversi".

Lo ha scritto, in un post su Facebook, Simona Loizzo. La capogruppo leghista del Consiglio regionale della Calabria è riuscita ad entrare alla Camera dei Deputati grazie ad una serie di combinazioni riguardanti la distribuzione nazionale nella quota proporzionale.

Così, un altro componente della macchina del Governatore Occhiuto va a posizionarsi a Roma, insieme agli assessori Tilde Minasi e Fausto Orsomarso ed il consigliere Giovanni Arruzzolo.

"L'anno scorso, di questi tempi, ancora non ero neanche consigliere regionale ed oggi sono chiamata a una responsabilità maggiore, quella di rappresentare la Calabria in Parlamento.

Io so chi sono: sono la mia gente, senza la quale non sono niente, e so che per loro bisogna combattere e curare la Calabria dalla presunzione della politica con l'umiltà di ascoltare e provare ad aiutare".