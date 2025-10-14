Elezioni, Occhiuto torna a Reggio per ringraziare i cittadini. E FI apre già alle comunali

“Forza Italia si attesta primo partito in Calabria (con il 31,5%), ma anche a Reggio Città (29%) e nell’Area Metropolitana (34%). Ed è merito vostro. Vogliamo dirvi grazie di persona, per questi straordinari risultati raggiunti insieme. E adesso Reggio!”.

Con queste parole, il Segretario regionale della Calabria, il deputato reggino Francesco Cannizzaro, ha annunciato un’importante iniziativa per ringraziare i cittadini e lanciare il prossimo obiettivo: le imminenti elezioni comunali di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

Un ringraziamento agli elettori e uno sguardo al futuro

Con questo post sui social, Forza Italia non solo ha espresso gratitudine verso gli elettori che hanno premiato la politica del buon governo e del fare, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro verso le sfide future.

Dettagli dell’Evento

L’evento, organizzato in collaborazione con il Coordinamento provinciale e il Coordinamento Grande Città di Forza Italia, si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 19 in Piazza Duomo a Reggio Calabria.

Durante l’incontro, interverranno Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto, per parlare della visione politica di Forza Italia e rispondere alle aspettative dei cittadini.