Elezioni Regionali, G.Nucera (Forza Azzurri): ‘Occhiuto la scelta migliore per la Calabria’  

Elezioni Regionali in Calabria, si è svolto giovedi 2 ottobre l’incontro conclusivo della campagna elettorale della lista Forza Azzurri. Con il presidente Roberto Occhiuto, erano presenti i candidati della circoscrizione Sud. Giuseppe Nucera, leader del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ e già presidente di Confindustria, è uno dei nomi presenti nella lista di Forza Azzurri, a supporto di Occhiuto presidente.



‘Scendo in campo con determinazione ed entusiasmo -le parole di Nucera- in questa campagna elettorale che è ormai agli sgoccioli, in vista delle elezioni fissate per il 5 e 6 ottobre. Ai cittadini calabresi dico Occhiuto è senza alcun dubbio la scelta giusta, la migliore per proseguire nel lavoro svolto in questi 4 anni.



Come ha avuto modo di affermare lo stesso Occhiuto c’è ancora tanto da fare, ma il percorso tracciato è quello giusto e ha consentito alla nostra regione di ottenere risultati importanti e che mai si erano visti prima’, ha evidenziato Nucera.



Roberto Occhiuto, nel corso dell’incontro con i candidati della lista Forza Azzurri del collegio Sud, ha ringraziato Nucera per la decisione di scendere in campo.



‘Da Presidente di Confindustria Rc, ha messo al centro della sua azione il ruolo del porto di Gioia Tauro, asset fondamentale di sviluppo economico della Calabria. Giuseppe Nucera è una risorsa politica che potrà dare lustro ed esperienza alle istituzioni calabresi”, le parole di Occhiuto.