Regionali, Ranuccio vince il testa a testa con Falcomatá nel PD

Una sfida preannunciata, quella tra Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio, che ha lasciato i due candidati – ed i rispettivi sostenitori – con il fiato sospeso fin quasi allo spoglio dell’ultima sezione.

Mentre la vittoria di Roberto Occhiuto su Pasquale Tridico è stata blindata sin dall’inizio, i riflettori, in riva allo Stretto, si sono spostati sulla lotta interna ai partiti, con particolare attenzione al Partito Democratico.

A dominare la scena in casa PD è stato il testa a testa tra il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ed il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Una competizione che ha visto la sfida rimanere aperta fino alla fine (entrambi hanno superato quota 10 mila voti), con il giovane sindaco di Palmi che, alla fine, è riuscito a spuntarla.

L’appoggio di Irto e della provincia

A favore di Ranuccio hanno giocato sicuramente diversi fattori. In primo luogo, il forte appoggio del segretario regionale del PD, Nicola Irto, che ha dato un supporto determinante alla candidatura del sindaco di Palmi. Inoltre, il sostegno proveniente dalla Piana di Gioia Tauro e dalla zona jonica ha rappresentato una spinta significativa per Ranuccio, che è riuscito a mobilitare un considerevole numero di elettori, facendo la differenza.

Con questa vittoria, Ranuccio ha conquistato quello che, in un primo momento, si prevede essere l’unico seggio per il Partito Democratico nella circoscrizione sud. A seguito di una serie di combinazioni tecniche, riguardanti la ripartizione dei seggi, l’epilogo potrebbe essere diverso e i seggi potrebbero essere due.

Falcomatà, non è ancora detta l’ultima parola

Giuseppe Falcomatà, nonostante il risultato amaro, potrebbe entrare a Palazzo Campanella, al contrario del consigliere uscente Giovanni Muraca. La divisione ha sicuramente influito sul risultato finale.

Adesso non rimane che attendere le valutazioni del caso, per conoscere il destino del sindaco di Reggio Calabria.

Con 6 sezioni ancora da scrutinare, la situazione è la seguente: