Regionali, trionfo di Cirillo a Reggio: ‘FI partito serio e radicato, questa è la dimostrazione’

Un’emozione immensa e una soddisfazione incredibile per il risultato ottenuto alle elezioni regionali 2025. Salvatore Cirillo, il candidato di Forza Italia che ha collezionato quasi 19.000 preferenze nella circoscrizione sud, ha parlato con trasporto ai microfoni di CityNow, sottolineando l’importanza di un risultato che ha “superato le aspettative”.

"L'emozione è tantissima, ci aspettavamo un buon risultato, ma 18.000 voti sono un risultato straordinario. Non posso che ringraziare tutti i sindaci, gli amministratori e la mia squadra, che mi hanno supportato in questa avventura", ha dichiarato Cirillo, visibilmente emozionato.

Il ruolo di Forza Italia

Cirillo ha sottolineato come questo risultato confermi la potenza di Forza Italia in Calabria, un partito che, a suo avviso, ha sempre saputo radicarsi profondamente nel territorio.

“Questa è la dimostrazione che Forza Italia è un partito serio e radicato, che ascolta i sindaci e i territori. Quando si lavora bene, i risultati arrivano”, ha affermato.

Guardando al futuro, Cirillo ha ribadito l’importanza di continuare il lavoro già iniziato dal governo regionale e dal coordinamento di Francesco Cannizzaro.

“I nostri sindaci hanno già dato risposte concrete e noi viviamo il territorio. Abbiamo tanto da fare e siamo pronti a portare avanti quanto è stato fatto fino ad ora dal Presidente Occhiuto“, ha detto Cirillo, confermando la sua determinazione a continuare il lavoro già intrapreso.

Attenzione alla provincia di Reggio e alla Locride

Il neoeletto ha promesso di dedicarsi ancor di più alla provincia di Reggio Calabria e alla Locride, due aree particolarmente care a lui e alla sua squadra.

“Ora ci concentreremo ancora di più su Reggio e sulla Locride, che hanno bisogno di attenzione e di progetti concreti”, ha dichiarato, ribadendo l’importanza di portare sviluppo e opportunità nei territori.

Infine, Cirillo ha voluto ringraziare la sua squadra per il supporto ricevuto durante tutta la campagna elettorale:

“Da soli non si ottengono risultati come questo. Ringrazio la mia squadra, la mia famiglia e, naturalmente, il mio coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, che si è speso tanto per me ed ha creduto in me”.