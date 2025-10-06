Regionali, Tajani sulla vittoria di Occhiuto: ‘Ha vinto il buon governo e il grande lavoro’

Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha espresso grande soddisfazione per la riconferma di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria. In un , Tajani ha sottolineato come il voto calabrese abbia premiato il lavoro svolto dal governatore e dal suo partito, confermando la fiducia nella stabilità e nella continuità del buon governo che Occhiuto ha saputo garantire.

“I cittadini hanno saputo riconoscere il grande lavoro fatto da Roberto Occhiuto e da Forza Italia in Calabria”, ha dichiarato Tajani, esprimendo l’importanza di un risultato che va ben oltre la semplice vittoria elettorale. “Ora avanti per cinque anni”, ha continuato il vicepremier, ribadendo che l’unica bussola del centrodestra rimane il bene dei cittadini calabresi, con l’impegno a proseguire su questa strada di crescita e rinnovamento.

Un risultato straordinario

Tajani ha definito il risultato ottenuto da Occhiuto come “straordinario“, sottolineando come il voto sia un chiaro segnale che la Calabria ha scelto di proseguire con un governo che ha saputo rispondere alle esigenze reali dei cittadini.

“Credo che questo risultato sia un segnale che la Calabria dà al Paese. Occhiuto ha vinto per il buon governo, per le cose fatte, per un lavoro che è stato apprezzato dalla gente”, ha detto Tajani.

L’accento posto dal vicepremier è stato sul fatto che, al contrario di molte campagne elettorali basate su promesse, Occhiuto ha vinto grazie alla concretezza del suo operato e al sostegno di una coalizione di centrodestra che ha saputo offrire stabilità alla regione.

“Lo abbiamo detto in campagna elettorale: le promesse servono a poco, quello che conta è il lavoro svolto. Roberto ha vinto con i fatti, con un progetto serio e realizzabile”, ha aggiunto Tajani.

Il vicepremier ha poi evidenziato il significato politico del voto calabrese, interpretato come una chiara volontà da parte dei cittadini di optare per un governo stabile.

“Il voto dimostra che i calabresi vogliono stabilità”, ha spiegato Tajani, concludendo che “si vince politicamente al centro“. Secondo il leader di Forza Italia, il risultato in Calabria dimostra che la gente preferisce un governo di centrodestra, capace di portare avanti riforme e soluzioni concrete.

L’impegno di Forza Italia per la Calabria

Tajani ha ribadito l’impegno di Forza Italia a supporto di Occhiuto anche nei prossimi cinque anni.

“Forza Italia sarà al fianco di Roberto Occhiuto per continuare a lavorare al servizio della Calabria, per migliorare la vita dei calabresi e per sviluppare un futuro più prospero per la nostra regione”, ha dichiarato con forza, lasciando intendere che la sua formazione politica continuerà a dare il massimo per garantire alla Calabria stabilità e progresso.

Concludendo, Tajani ha confermato che la soddisfazione per la vittoria di Occhiuto è il preludio a un impegno ancora più forte per la Calabria, dove Forza Italia continuerà a essere protagonista nella costruzione di un futuro solido e prospero per tutti i cittadini.