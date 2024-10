Calabria – Elezioni regionali, il punto sui candidati del centrodestra

Tra meno di trenta giorni sapremo chi sarà il neo governatore della Calabria.

Stamane sono state depositate le liste che sosterranno i quattro candidati alla poltrona di presidente:

Jole Santelli, sostenuta dal centrodestra con sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Santelli presidente, Udc, Lega e Casa delle libertà);

Pippo Callipo per il centrosinistra, con tre liste (Pd, Io resto in Calabria, e Democratici e progressisti);

Francesco Aiello, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dalla lista “Calabria civica- Liberi di cambiare”;

E Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile regionale (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita).

Centrodestra

Alla fine Jole Santelli ha doppiato, almeno nel numero delle liste, il suo diretto avversario Pippo Callipo.

Con il ritiro dalla corsa di Mario Occhiuto, in realtà mai convintamente pronto per correre da solo, la coalizione sembra ricompattata. Le liste avrebbero potuto essere sette, ma “La Calabria che vogliamo” di Giuseppe Nucera che aveva rinunciato alla propria corsa per unirsi a Jole Santelli, alla fine ha desistito dal proposito di stilare una propria lista.

Per quanto riguarda la circoscrizione sud, che è quella che più interessa i reggini, nella lista del presidente hanno trovato spazio vecchie conoscenze della politica cittadina come Bruno Bagnato e Giuseppe Pinto, ma anche Lucia Caccamo, moglie di Pasquale Tripodi e Giuseppe Mattiani ex vicesindaco della giunta targata Barone a Palmi.

Forza Italia schiera un potenziale enorme con gli uscenti Giovanni Arruzzolo già capogruppo in quota Ncd in Consiglio regionale, Giuseppe Pedà e Domenico Giannetta. A cui si uniscono l’ex presidente della Provincia Giuseppe Raffa e l’ex consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Candeloro Imbalzano, insieme al coordinatore dei giovani azzurri jonici, Giuseppe Francesco Romeo.

Dopo la presentazione delle liste il coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro ha detto:

“Abbiamo lavorato duramente per tre liste importanti e autorevoli, con amministratori pubblici, professionisti, imprenditori e diversi giovani impegnati in politica che sposano il nostro progetto di lunga prospettiva per dare a questa regione un governo forte, stabile, capace e competente. Ringrazio tutti i candidati, lo staff, i collaboratori e i militanti che hanno lavorato per tutte le feste, persino nel giorno di Natale. Adesso, in sinergia con i colleghi parlamentari Maria Tripodi e Marco Siclari, siamo pronti ad essere protagonisti con Jole Santelli di questa importante battaglia per la libertà e il rilancio della Calabria dopo cinque anni disastrosi a causa di una sinistra che adesso tenta di ridarsi una faccia ma in realtà è sempre la stessa”.

L’Udc può contare su Nicola Paris, eletto nella maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Falcomatà; Roberto Vizzari, ex sindaco di San Roberto, e il sindaco di Rogudi Pierpaolo Zavettieri. Fratelli d’Italia non è da meno con Domenico Creazzo, vice presidente del Parco nazionale d’Aspromonte, al secondo mandato da sindaco a Sant’Eufemia; Giuseppe Neri, ex assessore provinciale in quota Dp, ma dal quale da vicepresidente del Consiglio regionale ha preso le distanze mesi fa; c’è anche il vicesindaco di Locri Raffaele Sainato; Demetrio Marino, consigliere comunale eletto con la maggioranza che ha sostenuto la corsa di Giuseppe Falcomatà; e poi Marco Cascarano , ex sindaco di Cinquefrondi, Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio e, in quota rosa, la già consigliera provinciale Alessandra Polimeno.

Nella Lega invece schiera la coordinatrice della Lega Area grecanica, Caterina Capponi, in coppia – in tema di quote rosa – con Tilde Minasi; c’è sempreverde Roy Biasi; e l’ex sindaco di Locri Francesco Macrì; Giuseppe Pirrotta, ex Assessore provinciale all’Urbanistica, e l’editore Francesco Recupero.