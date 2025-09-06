Elezioni Regionali, Falcomatà ufficializza la candidatura: ‘Reggio merita fiducia’

Falcomatà in campo per le elezioni regionali. Nelle scorse settimane l’anticipazione sulla volontà del primo cittadino di partecipare alla contesa elettorale in programma il 5 e 6 ottobre. Il primo cittadino, attraverso un post, lo ha annunciato ufficialmente.

“Stamattina ho firmato ufficialmente la mia candidatura alla Regione, a sostegno del Professor Pasquale Tridico, che nelle settimane scorse aveva sollecitato un mio impegno diretto.

Ho voluto farlo su quella scrivania, alla quale sono molto legato, ed alla quale in questi anni ho lavorato con emozione e spirito di servizio.

E sono felice di averlo fatto attorniato da tanti amministratori, che stamattina erano presenti a Palazzo, e che in queste settimane, insieme ad altri, hanno stimolato la mia candidatura.

Ringrazio i tanti cittadini che in questi giorni mi stanno sostenendo per una battaglia condivisa per portare la nostra provincia al Governo della Regione.

Il nostro impegno continua, Reggio merita fiducia. Continuiamo a servire la nostra terra, la nostra amata città, la nostra Calabria”, le parole di Falcomatà.