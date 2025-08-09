Regionali in Calabria, ufficiale la data del voto: alle urne il 5 e 6 ottobre

Le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 5 e 6 ottobre. Lo rende noto il vice presidente della giunta regionale della Calabria, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il decreto di indizione del voto. Il decreto è stato pubblica sul bollettino ufficiale della Regione.

Le elezioni regionali in Calabria sono state indette dopo le dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto. Ieri il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal governato e il presidente dell’assemblea Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l’assise.



“Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025”, afferma Filippo Pietropaolo.

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo – prosegue – di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.