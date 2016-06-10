Elodie di Amici 2016 al centro commerciale Metropolis di Rende

Finalista del talent Amici di Maria De Filippi 2016, Elodie Di Patrizi con la sua personalità decisa e i capelli fucsia che la contraddistinguono, ha subito conquistato tantissimi fan.

Il 20 maggio è uscito il suo album di esordio, interamente prodotto da Emma Marrone, intitolato “Un’Altra Vita”, anticipato dall’omonimo singolo scritto da Fabrizio Moro.

All’indomani della serata finale che le ha regalato il premio della critica, ha iniziato il suo instore tour di promozione che la porterà l’ 11 giugno, ore 14.00 a Metropolis, il noto Centro Commerciale rendese, per incontrare ragazzi e ragazze scatenatissimi e pieni d’affetto per lei.

Amatissima dai fan, ELODIE autograferà il suo CD, incontrerà e scatterà foto nella galleria del centro commerciale, ormai punto di riferimento calabrese per i giovani che hanno voglia di musica.