L’appuntamento è giorno 16 agosto per l’ottava edizione del Liberamente Festival a Lazzaro (R.C.) all’ex campo sportivo, vicino al Lido sogno con il concerto di EMAN, organizzato dall’associazione Kleos controcorrente.

EMAN all’anagrafe Emanuele Aceto, nato a Catanzaro il 25 giugno 1983. Inizia a suonare la chitarra all’età di 11 anni, approcciandosi alla scrittura dei suoi primi testi. Spinto da alcune difficoltà di comunicazione, si tuffa a capofitto nella musica. Coinvolto nella scena reggae e dancehall catanzarese, si appassiona al genere e nel 2005 forma il suo primo sound system, Pennywise. Nel 2009 incontra Mattia Masciari (SKG), giovanissimo dj e producer, con il quale realizza il suo primo vero lavoro discografico totalmente autoprodotto, “Come Aceto“.

Insieme alla sua crew Kuanshot, un collettivo di artisti e produttori, Eman porta in giro per tutta Italia un genere musicale innovativo, e negli anni si fa conoscere da un pubblico sempre più vasto. Nel 2012, grazie al successo ottenuto dal brano “Insane“, viene notato da Sony Music Italy, che lo mette sotto contratto.

Anche il pubblico non è rimasto indifferente ad Eman, tanto che il singolo “Amen“, riscuote molto successo. Il repertorio di Eman, difficilmente etichettabile, esplora mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall’electro-rock alla musica d’autore contemporanea e d’ispirazione internazionale.

L’originalità compositiva incontra testi impegnati, spesso veicolo di messaggi di carattere sociale o di denuncia, ma anche ironici e provocatori. L’unione di questi elementi dà origine allo stile unico che contraddistingue, il giovane cantautore calabrese.

Il concerto al Liberamente Festival

Proprio per le sue battaglie e per il suo animo sensibile, l’associazione Kleos lo ospiterà per la seconda giornata del Liberamente Festival, che si terrà all’ex campo sportivo vicino al Lido Sogno, a Lazzaro (R.C.). L’area che ospiterà l’evento è a due passi dal mare, la spiaggia è attrezzata e accessibile alle persone con difficoltà motorie. L’evento prevede musica dal vivo, dj set, street food, arte e cultura: un Festival assolutamente da non perdere!

La Kleos, da diversi anni, organizza campagne di sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali nei confronti delle persone con disabilità, affronta temi come la tutela e la promozione del nostro territorio. Soprattutto cerca di coinvolgere i cittadini ed educare i più giovani al rispetto e alla valorizzazione della diversità in ogni sua bellissima forma.

Quest’anno, Liberamente sosterrà un altro importante progetto che speriamo liberi dalle barriere e dalla discriminazione di genere: il “Football no limits Kenya – empowering women and girls” ha come obiettivi principali la sensibilizzazione della comunità di Kithino sui temi relativi ai diritti delle donne, per combattere la pratica delle mutilazione genitale femminili e per la creazione della PRIMA squadra di calcio femminile della contea di Thaka-Nithi.

Non mancate! Di seguito il link dell’evento con tutti i dettagli :

https://www.facebook.com/events/493282371115154/?ti=as