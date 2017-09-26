Emessi mandati di pagamento per 1,6 milioni di euro a 160 imprese reggine
Emessi i mandati di pagamento per 1,6 milioni di euro del progetto Obiettivo Occupazione finanziato con i fondi del Decreto Reggio
26 Settembre 2017 - 13:02 | di Vincenzo Comi
Sono stati emessi nei giorni scorsi i mandati di pagamento relativi al progetto Obiettivo Occupazione finanziato con i fondi del Decreto Reggio. In totale la somma erogata è di 1.600.000 euro.
Con questa tranche, si è provveduto al pagamento del totale dei contributi maturati e regolarmente rendicontati dalle aziende.
A darne notizia è stato il Sindaco Giuseppe Falcomatà che nei giorni scorsi ha firmato i mandati di pagamento destinati alle aziende reggine beneficiarie, circa 160 in totale, che risultano in possesso della regolarità contributiva come previsto per legge.
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