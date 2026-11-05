Enna-Reggina: finalmente la comunicazione ufficiale. Si gioca allo stadio ‘Silvio Proto’
Gli amaranto in trasferta contro gli ultimi in classifica
05 Novembre 2026 - 14:25 | Redazione
Confermata la nostra anticipazione riguardo lo stadio che ospiterà Enna-Reggina e il giorno della comunicazione. E’ arrivato infatti nel pomeriggio il comunicato della società amaranto.
Il comunicato
“A seguito di richiesta della società ospitante, nonché di successiva ratifica della Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che la gara tra Enna e Reggina, in programma domenica 8 novembre e valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie D girone I, si disputerà allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30”.
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