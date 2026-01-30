Era Falcomatà, il giudizio del prof. Bombino: ‘Non può che essere negativo’. E spiega il perchè… – VIDEO

Il prof. Giuseppe Bombino, a Live Break, commenta così l’operato dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà sugli oltre 11 anni di governo. Nel corso della trasmissione il prof. Bombino ha criticato severamente l’amministrazione ed in particolare il percorso e le scelte del primo cittadino.

“Avevo più volte teorizzato e oggi lo confermo che Falcomatà non avrebbe potuto fare meglio perchè non era strutturato per quel compito così impegnativo. Non sono affatto meravigliato perchè era quello che mi aspettavo. Immagino che nella opinio recepta il suo operato abbia una ricaduta sulla città. Ricordo che la Reggio Calabria non ha conquistato il rango in nessuno dei suoi aspetti salienti. Siamo in fortissimo ritardo e un indicatore su tutti è rappresentato dalla non valorizzazione di risorse che avrebbero dato più respiro a questa città e la prova sta nella restituzione di ingenti somme che non sono state utilizzate”.