Regionali Calabria, il candidato Ernesto Magorno a Live Break

Nicola Irto ritira la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. La notizia del giorno arriva dalle pagine di ‘L’Espresso‘. Forti le parole dell’ex candidato del PD sulla pagina FB contro il suo stesso partito:

“PD in mano ai feudi”.

Intanto nella corsa a governatore della Calabria è entrato, nella giornata di sabato, Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, che ha ufficializzato la sua candidatura con Italia Viva.

E anche il partito di Matteo Renzi parteciperà in prima linea alle elezioni regionali in Calabria decidendo di andare da soli rispetto ai principali schieramenti.

Il primo cittadino e senatore Ernesto Magorno, sarà ospite di Live Break, oggi alle 12:45, in diretta sulla pagina FB CityNow per commentare la notizia clamorosa del ritiro di Nicola Irto e per spiegare ai cittadini calabresi il progetto di Italia Viva per la Calabria e i calabresi.

In attesa dell’ufficialità di Roberto Occhiuto come candidato del centrodestra, in pole per guidare la coalizione, rimangono due al momento i candidati ufficiali a governatore: Luigi de Magistris ed Ernesto Magorno.

