Esce ‘Il manuale di istruzioni’, nuovo singolo della cantante reggina Chiara D’Alessio
Un messaggio per le donne che non si accontentano: il primo singolo della cantante reggina, scritto e prodotto da Antonio Condello, è su YouTube
10 Gennaio 2018 - 11:17 | di Vincenzo Comi
Esce oggi 10 gennaio su Youtube il primo singolo, “Il manuale di istruzioni“, nuovo singolo della cantante reggina Chiara D’Alessio.
Il brano scritto e prodotto da Antonio Condello vuole essere un messaggio per che faccia da specchio per tutte le donne che meritano un’attenzione, per tutte le donne che non si accontentano, per tutte le donne che trovano il coraggio di scegliere “se stesse” malgrado, dentro il loro cuore, sperano di essere scelte da qualcuno, dal vero amore.
Chiara D’Alessio, studentessa presso l’università di lingue di Milano, ha studiato e studia canto presso l’A.m.C.m. (Accademia musicale di canto moderno) con il M° Franco Dattola.
Nel videoclip Musicale, insieme la stessa Chiara D’Alessio troviamo un altro artista Reggino, Filippo Toscano.
Di seguito il video.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie