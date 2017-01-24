Esse Emme Musica: tutto pronto per i prossimi grandi concerti in Calabria

I prossimi saranno tre mesi di grandi eventi per la Calabria, passando da Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. La nostra regione è infatti pronta a ospitare una serie di importanti appuntamenti dal vivo, grazie a Maurizio Senese della Esse Emme Musica che da sempre permette i grandi eventi anche in Calabria.

Si comincia con la doppia data di Luciano Ligabue che, i prossimi 20 e 21 febbraio sarà al PalaCalafiore di Reggio Calabria con il suo “Made in Italy”. Per il rocker è un grande ritorno in Calabria che le migliaia di fan della regione hanno a lungo aspettato: costretti da tempo a doversi spostare in massa, macinando chilometri e chilometri pur di vederlo, oggi avranno Luciano Ligabue a venirli a trovare, direttamente a casa loro. Sono quattordicimila i fortunati che si sono riusciti ad accaparrare i biglietti da mesi e che non attendono altro che arrivi questo giorno di musica e festa per l’intera Calabria.

Il 7 marzo ci si sposterà al Teatro Rendano di Cosenza per un altro evento che pure manca da anni in Calabria ed è quello di Samuele Bersani: “La fortuna che abbiamo” è il titolo del tour che lo porterà con solo 12 date nei migliori teatri d’Italia, tra cui appunto la città di Cosenza.

Come per Ligabue, doppia data anche per Vinicio Capossela che ritorna in Calabria dopo il grande successo registrato la scorsa estate alla Summer Arena di Soverato: gradito ritorno, l’artista sarà in Calabria per il lato “Ombra” delle Canzoni della Cupa, con un concerto il 12 marzo al Teatro Cilea e il 13 marzo al Teatro Rendano di Cosenza.

Anche per Fiorella Mannoia sarà un gradito ritorno con il suo nuovo capolavoro musicale “Combattente” e il nuovo tour: tra le tante date nelle più importanti città italiane, ci sarà anche quella del 10 aprile in Calabria, nella città di Crotone, nella nuova location del PalaMilone. Maurizio Senese ha tenuto a soffermarsi in merito alla città pitagorica: “E’ una città che ha sete di grandi eventi e intenzione d’investire in questo senso, grazie alla sua nuova amministrazione che mi ha riservato grande accoglienza, mettendo a disposizione della Esse Emme Musica tutte le strutture esistenti, dal Teatro Apollo al Palazzetto, allo Stadio. E infatti – ha anticipato -, siamo già al lavoro per un possibile grande evento estivo allo Scida”.

ESSE EMME MUSICA

INVERNO/PRIMAVERA 2017

Anna Maria Barbera

03/02 Teatro Apollo – Crotone

Ligabue

20-21/02

PalaCalafiore – Reggio Calabria

Samuele Bersani

07/03

Teatro Rendano – Cosenza

Vinicio Capossela

12/03

Teatro Cilea – Reggio Calabria

13/03

Teatro Rendano – Cosenza

Fiorella Mannoia

09/04

Teatro Gentile – Cittanova

10/04

PalaMilone – Crotone