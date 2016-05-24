Estate 2016? Vacanza Green in Baden-Wurttemberg

Castelli, giardini all'inglese e l'isola dei fiori di Mainau: le proposte green del Baden-Württemberg per la primavera e l'estate 2016

di Daniela Bonanno Conti – Grazie alla campagna 2016 dell’associazione Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, dedicata al tema “L’universo dei giardini, delizie per i sensi”, Il Baden-Wurttemberg, uno dei sedici stati federati della Germania, per il periodo primaverile ed estivo 2016 opta per proposte green e itinerari all’insegna della natura.

Così care amiche per chi si recherà al Baden-Wurttemberg, si potranno ammirare le bellezze dei principali gioielli verdi della regione, i relativi castelli e dimore.

Di particolare interesse è il castello di Schwetzingen un’antica residenza principesca di Carlo III Filippo del Palatinato e Carlo Teodoro di Baviera, una “piccola Versailles” nel Palatinato con il suo bellissimo giardino, mettendo in evidenza il ruolo e i segreti dei giardinieri di corte.

Da ammirare, anche il castello di Bad Mergentheim, noto soprattutto come località termale ma anche custode di un vero e proprio monumento di storia e di verde. E’ possibile visitare lo splendido giardino all’inglese, aperto al pubblico e facilmente raggiungibile a piedi anche dal centro città di Bad Mergentheim.

Non possiamo dimenticare l’isola giardino sul Lago di Costanza, Mainau, quarantacinque ettari di eden galleggiante, ribattezzata in tutto il mondo come l’isola dei fiori.

Durante il periodo estivo possiamo assistere a mostre, programmi per famiglie, feste e spettacoli all’aperto. Si tratta di un viaggio indimenticabile care amiche, un vero toccasana nel bel mezzo della natura e dei colori del Baden-Wurttemberg.