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‘Estate Melitese’, domani la Notte Bianca di Melito Porto Salvo

Domani sera Melito Porto Salvo si anima con l'Estate Melitese: musica, balli, cover band e mercatino delle pulci per migliaia di visitatori

05 Agosto 2016 - 15:03 | di Pasquale Romano

Notte Bianca a Melito Porto Salvo, Estate Melitese 2016

Domani, a partire dalle ore 21, andrà in scena l’Estate Melitese, la Notte Bianca edizione 2016 di Melito Porto Salvo. Dopo il successo registrato negli anni scorsi, anche per domani sono previste migliaia di presenze, con turisti e reggini in arrivo dalla provincia.

Tante le iniziative organizzate, molte delle quali legate al ballo o al canto. Cover band di Vasco Rossi e Ligabue, mercatino delle pulci, spettacoli di danza organizzati da Centro Studi Danza, esibizioni giochi per bambini e tanto altro nel programma dell’Estate Melitese.

Presso il bar ‘Il Re degli amici’, ad esempio, si terrà una serata di intrattenimento all’insegna della musica live e del karaoke, con animazione curata da A.S.D. Sprint Energy.

Immagine della città di Melito Porto Salvo per l'Estate Melitese 2016
Fotogramma da video dei Club Dogo in libreria, Estate Melitese di Melito Porto Salvo

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