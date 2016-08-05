‘Estate Melitese’, domani la Notte Bianca di Melito Porto Salvo
Domani sera Melito Porto Salvo si anima con l'Estate Melitese: musica, balli, cover band e mercatino delle pulci per migliaia di visitatori
05 Agosto 2016 - 15:03 | di Pasquale Romano
Domani, a partire dalle ore 21, andrà in scena l’Estate Melitese, la Notte Bianca edizione 2016 di Melito Porto Salvo. Dopo il successo registrato negli anni scorsi, anche per domani sono previste migliaia di presenze, con turisti e reggini in arrivo dalla provincia.
Tante le iniziative organizzate, molte delle quali legate al ballo o al canto. Cover band di Vasco Rossi e Ligabue, mercatino delle pulci, spettacoli di danza organizzati da Centro Studi Danza, esibizioni giochi per bambini e tanto altro nel programma dell’Estate Melitese.
Presso il bar ‘Il Re degli amici’, ad esempio, si terrà una serata di intrattenimento all’insegna della musica live e del karaoke, con animazione curata da A.S.D. Sprint Energy.
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