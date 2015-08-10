Estro e creatività al Taranta Wine fest per il Festival della moda

Nell’ambito del Taranta Wine Fest in programma sul Lungomare di Pellaro dal 7 al 13 agosto 2015, tra le varie iniziative collaterali all’evento più’ atteso dell’estate reggina, si annovera il “ Festival della Moda”.

La kermesse che si terrà l’11 agosto alle ore 21.30, vedrà protagonisti stilisti emergenti e non che per l’occasione presenteranno le loro collezioni. Estro e creatività’ saranno i punti di forza del Festival della Moda nato con il chiaro intento di promuovere e divulgare la sartoria artigianale calabrese, senza tralasciare il talento che ha consentito a diversi stilisti reggini di calcare passerelle ben più importanti ottenendo riconoscimenti in ambito nazionale.

Interverranno esponenti del mondo della moda e dell’artigianato, nonché i rappresentanti dell’Associazione Regionale sarti e stilisti calabresi, la storica Fondazione della moda, con sede a Sant’ Eufemia. Alla kermesse parteciperanno 11 stilisti con creazioni che spazieranno dal pret a porter, a sposa e cerimonia a linea costumi.

Sfileranno le collezioni di: Franco Violo, Valentina Versace, Anna Manduci, Aurora Pinneri, Atelier Mimma Tripoli, Caterina Neri, Maria Ambroggio, Adriana Scopelliti, Tiziana Pansino, Atelier Maria Diano, Alessia Romeo. In passerella spazio agli accessori con gli occhiali di New Ottica Caputo. Il make up e le acconciature delle modelle saranno curate dal Gar (Gruppo Acconciatori Reggini).

La serata sarà allietata dalle voci di Fabiana Marciano’ e Camilla Alampi.

La conduzione della Kermesse è affidata a Marilena Alescio e Consolato Malara che saranno anche i presentatori di tutti gli eventi in programma per il Taranta Wine Fest.