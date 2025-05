Tutto pronto per “Primo Giugno – Reggio Sotto le Stelle”: evento da non perdere

La CNA Metropolitana di Reggio Calabria ha voluto inserire all’interno del percorso che precederà l’Assemblea Elettiva del 26 Giugno, data finale per il rinnovo dei propri organismi, un’iniziativa per coinvolgere le Imprese del settore della ristorazione per un sempre maggiore utilizzo di una delle più importanti risorse del nostro territorio: il bergamotto, scegliendo MIDA BAR, PIRO PIRO, SCIALO, VIA VENETO.

Primo Giugno – Reggio Sotto le Stelle: il talk “Bergare”

Per questo motivo, nel corso dell’evento “Primo Giugno – Reggio Sotto le Stelle”, patrocinato da Camera di Commercio di Reggio Calabria, è previsto un talk sul “Bergare” per parlare delle esperienze e delle novità della prossima edizione. Progetto fortemente voluto dal Presidente della Camera di Commercio per promuovere a livello nazionale e internazionale i benefici, le applicazioni e le ricadute economiche del bergamotto.

Evento estivo tra giovani, turismo e cocktail identitari

Sarà una serata di festa con i giovani per aprire una stagione estiva ricca di eventi. Un momento e uno sforzo economico sostenuto dalla CNA, sottolinea il Direttore Laganà, per regalare una serata di festa alla città coinvolgendo i turisti, i tanti giovani e non.

Aprirà la giornata l’Associazione AIBES – Associazione Italiana Barman, già attiva anche nelle scuole con la campagna “BEVI RESPONSABILMENTE”, con un contest tra i migliori bartender del territorio provinciale i quali si sfideranno presentando la loro idea di drink identitario della città, promuovendo a loro volta l’applicazione del bergamotto.

Slogan, quello di AIBES, che la CNA di Reggio Calabria vuole fare proprio per vivere al meglio le serate dell’estate. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il patrocinio e appuntamento a tutti Domenica all’Arena dello Stretto.