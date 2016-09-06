Ex studenti del Ferraris di Reggio Calabria si ritrovano dopo 32 anni

Dopo 32 anni gli ex studenti della 5D dell'Itc Ferraris di Reggio Calabria si sono ritrovati grazie a Facebook e WhatsApp, in una serata di ricordi e amicizia

Una grande voglia di ritrovarsi dopo tanti anni.

E’ successo tra gli ex studenti della 5D dell’Istituto tecnico commerciale “Ferraris” di Reggio Calabria che si sono riabbracciati per uno speciale appuntamento in un noto locale della città.

Il richiamo è stato forte, ed è scattato grazie ad alcuni di loro che si sono attivati per realizzare questa incredibile serata. Servendosi di facebook e whatsapp, nel giro di pochi giorni è stato possibile ritrovare dopo 32 anni quasi tutti i vecchi compagni di studio.

Fondamentale è stata la caparbietà di Sabrina Sergi che si è attivata per organizzare al meglio questa bella rimpatriata a suggello della ritrovata amicizia. Una fantastica serata, tutta all’insegna della riscoperta dei valori dell’amicizia e dello stare insieme.

E ne hanno avute di cose da raccontarsi dopo più di un trentennio di vita trascorsa che li ha visti intraprendere ciascuno la propria strada. Momenti emozionanti e sorprendenti, surrogati da vecchi ricordi, risate, foto e una grande voglia di tornare indietro nel tempo fino al periodo degli spensierati anni della scuola. Per ovvi motivi non tutti hanno potuto partecipare, ma la maggior parte sono stati presenti: Amalia Giarmoleo, Francesco Rapagnetta, Natale Zumbo, Vincenzo Vale, Consolato Malara, Nunzio Zema, Sabrina Sergi, Angela Meduri, Eliana Porcino, Teresa Sera, Francesco Pipari, Demetrio Cuzzola, Salvatore Vale, Lidia Morabito, Maria Luisa Spanò, Titti Borrello, Giovanni Morabito, Graziella Mazzacua, Roberto Zoccali, Maria Latella, Serenella Capogreco.